Halové míčové sporty mají výjimky, v pátek se může začít hrát

Volejbalové a basketbalové nejvyšší soutěže dnes dostaly výjimku od hlavní hygieničky a mohou začít hrát. Na twitteru o tom informoval předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička. Podle zatím neoficiálních informací dostaly výjimku i mužská a ženská házená a nejvyšší soutěž mužů ve florbalu.

Profesionální soutěže ve volejbalu a basketbalu se rozběhnou po více než měsíci, vládní opatření proti koronaviru je zastavila 12. října.

"Po několika dlouhých dnech čekání obdržel Český volejbalový svaz výjimku Ministerstva zdravotnictví na pořádání profesionálních soutěží," stojí ve zprávě na webu svazu.

V odpolední videokonferenci Asociace volejbalových oddílů a klubů mužské extraligy potvrdila, že volejbalisté začnou v sobotu 14. listopadu. Hrát se bude kompletní desáté kolo, v kterém mimo jiné vedoucí České Budějovice pojedou do Ostravy a rovněž neporažené Karlovarsko přivítá doma Beskydy. Ženy se na palubovky vrátí zápasy 13. kola o týden později. Hrálo se naposledy 10. října.

Podmínkou návratu profesionálních soutěží jsou testy na covid-19, které musejí týmy podstupovat dvakrát týdně. Všude se bude hrát bez přítomnosti diváků. Například Karlovarsko ale chystá papírové fanoušky na tribunu.

Basketbalisté restartují NBL už v pátek, kdy jsou na programu tři dohrávky. Utkají se vedoucí Nymburk s Kolínem, Brno s Olomouckem a Pardubice s Děčínem. Budou to první zápasy od 11. října, kdy Opava vyhrála v Hradci Králové 101:69.

Asociace ligových klubů NBL se dohodla na frekvenci dvou zápasů týdně, aby vždy třetí termín v každém týdnu byl ponechán k dohrávce celkem 66 utkání, jež nyní zbývají odehrát z předchozího programu.

Během zápasů bude moci být v halách maximálně 100 osob, vedle hráčů nemusejí nosit roušky ještě trenéři. Hráči, kteří již covid prodělali, nebudou muset být testováni do 90 dnů od prvního nakažení. Momentálně je do zápasů připraveno všech 12 týmů NBL.

"V drtivé většině věcí, o které jsme žádali, nám bylo vyhověno. Platnost PCR testů na covid sice nebude 72 hodin, ale rozumíme tomu, že to bude 48 hodin, tak jako v jiných sportech," uvedl předseda ALK Tomáš Kotrč.

"Na rozdíl od fotbalistů a hokejistů bychom za 48 hodin mohli v rámci platnosti jednoho testu stíhat dva zápasy namísto jednoho. A také řešíme situaci, kdy pokud někdo z týmu bude pozitivní, aby ostatní hráčky mohly dál hrát," konstatoval Daniel Kurucz, guvernér Asociace ligových klubů ŽBL.

Nejvyšší soutěž basketbalistek začne v sobotu. "Jsem rád, že zvítězila logika a pragmatismus, a ti, kteří se sportem živí, mohou dál vykonávat svou práci. A byť to nebude divácky atraktivní přímo v halách, bude to atraktivní při vysílání přenosů, protože fanoušci jsou teď po českém sportu hladoví. A já jsem rád, že můžeme ženský basketbal přidat do skupiny profesionálních lig, které se opět mohou hrát," řekl Kurucz.

Na obnovení svých nejvyšších soutěží o tomto víkendu se mohou chystat i házenkáři, házenkářky a florbalisté. "Čekáme jen na to, až obdržíme oficiální potvrzení do datové schránky. To by mělo být ještě během dneška," řekl mluvčí NSA Jakub Večerka.