Bilesová je nejúspěšnější gymnastkou historie. Na MS získala už 21. medaili

Premiér Andrej Babiš (ANO) by uvítal rychlou reakci Evropy v otázce možného tureckého zásahu proti Kurdům v Sýrii. Varoval především před tím, že zásah by znamenal hrozbu další uprchlické vlny směřující do Evropy. Očekává také, že se bude záležitostí zabývat Rada bezpečnosti Organizace spojených národů. Novinářům to řekl po úterním zasedání vlády.