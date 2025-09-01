Facka pro inovátory atletiky. Megaprojekt skončil v troskách, dluží čtvrt miliardy

Když chtěla atletika měnit pravidla ve skoku dalekém, u sportovců a fanoušků se to setkalo ve většině případů s hlasitou nevolí.
Teď se zdá, že facku schytal také další inovátor tradičního sportu - fenomenální sprinter z 90. let a čtyřnásobný olympijský šampion Johnson.
V rámci své série mítinků Grand Slam Track zredukoval atletiku jen na běžecké disciplíny. Vytvořil tím konkurenci zavedené Diamantové lize a sportovce lákal především na tučné šeky.
100 tisíc dolarů (zhruba 2,3 milionu korun) pro vítěze daného víkendu v každé z 12 soutěžních skupin, které Johnson poskládal. Znamenalo to desetkrát více v porovnání s mítinky zmíněné Diamantové ligy.
Americký projekt tuto stránku navíc nepokrytě zdůrazňoval. Na sociálních sítích Grand Slam Tracku na vás všude vyskakovaly připomínky odměn, všude emotikony peněz.
"Peníze ale nejsou ta věc, která mě bude pokaždé pohánět," prohlašoval třeba Noah Lyles, nejrychlejší sprinter současnosti, kterého Johnson na svou stranu nezískal.
Pořádná trhlina se pak objevila hned při prvním závodním víkendu v jamajském Kingstonu letos v dubnu.
Provázely ho doslova žalostné návštěvy a také slabé výkony v některých bězích, kde bylo znát, že sportovci jsou Johnsonem zaplaceni na umístění, nikoliv za předvedený čas.
Reakcí byl údajně odchod jednoho z hlavních investorů Grand Slam Tracku a ve financování seriálu vznikla značná díra. Následovat měly zastávky v Miami, Philadelphii a Los Angeles.
Problémy narůstaly, ve Philadelphii se mítink smrskl na dva dny místo tří a Gabrielle Thomasová, olympijská šampionka z dvoustovky a jedna z hlavních tváří projektu, si na sociálních sítích rýpla: "Prosím, zaplaťte mi!"
Finále v Los Angeles bylo z ekonomických důvodů zrušeno úplně, byť se Johnson dušoval, že příští ročník 2026 v ohrožení není.
V červenci už platforma Front Office Sports uvedla, že Grand Slam Track dluží účastníkům zhruba 13 milionů dolarů (271 milionů korun).
"Nejkrutější paradox je, že jsme slíbili, že atleti budou náležitě a včas zaplaceni. A stejně s tím máme potíže," přiznal posléze sám Johnson a zavázal se, že dokud nebudou závazky splněny, žádné další závody Grand Slam Track pořádat nebude.
Podotkl, že situaci způsobil odchod investorů a "změna okolností mimo kontrolu jeho skupiny".
Takový krach ambiciózního projektu samozřejmě přinesl vodu na mlýn kritikům, kterých bylo od počátku více než dost.
"Upřímně jsem byl zmatený. Že by tohle mělo rozjet nový zlatý věk atletiky? Grand Slam Track se zhroutil, zanechal po sobě dluhy a matnou vzpomínku," napsal Gianni Merlo, prezident Mezinárodní asociace sportovních novinářů AIPS.
"Atletika je krásná ve své rozmanitosti. Zrušit skoky a hody, vždyť to je sebevražda," dodal italský žurnalista.
Jonathan Liew z Guardianu psal zase o tom, že se Johnson snažil světu prodat kuře bez peří. "Když atletice vezmete tu divokou paletu postav, zbytek pak nedává smysl," poznamenal.
"Tour de France se může prodávat přes horské souboje, ale bez úniků nebo sprinterských etap by nebyla kompletní. Sedmičkové rugby přináší těsnou podívanou, ale nikdy se nepřiblíží auře epického patnáctkového zápasu," přidal Liew další přirovnání.
Budoucnost Grand Slam Tracku je tedy krajně nejistá.
Naproti tomu letošní seriál Diamantové ligy vyvrcholil minulý týden v Curychu a největší akce atletické sezony přijde v polovině září. To v Tokiu odstartuje mistrovství světa.