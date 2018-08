GRAFIKA: Petreček s Holečkem vs. "Killer mountain". Unikátní souboj s nejvyšší stěnou světa začíná

Marek Holeček

Horolezec a cestovatel. Výčet jeho expedic by byl na samostatný materiál. Jeho lezecká filozofie je ale jasná - zabývá se objevováním nových výstupových směrů v nejvyšších horách světa. Říká o sobě, že už od mala se snaží vylézt na vše, co vyrostlo od výše jednoho metru nad hladinou moře až po himálajské obry. Odmítá zažitou představu, že vrcholem veškerého horolezeckého snažení je dosažení co nejvyšší nadmořské výšky, hodnotnější pro něj je samotná cesta na vrchol a její jedinečnost.