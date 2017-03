Golfový turnaj v Česku zlákal bývalou světovou jedničku. Do Prahy přijede Kaymer

před 47 minutami

Hlavní hvězdou golfového D+D Real Czech Masters bude bývalá světová jednička Martin Kaymer, vítěz dvou turnajů kategorie major. Do Česka přijede hrát poprvé.

Praha - Dvaatřicetiletý Němec Martin Kaymer se zúčastní podniku European Tour, jehož čtvrtý ročník se na hřišti Albatross u Prahy uskuteční od 31. srpna do 3. září.

Pořadatelé s Kaymerem, který byl světovou jedničkou od 27. února do 23. dubna 2011, jednali už na podzim 2015. Snažili se ho získat pro rok 2016, ale to nebylo možné, takže jim německý golfista alespoň přislíbil účast na rok 2017. To nyní splnil.

"Jsme rádi, že jsme se s ním domluvili, protože příští rok se pravděpodobně vrátí na okruh PGA," řekl Petr Dědek, majitel pořádající promotérské společnosti Relmost.

Na Czech Masters se vrátí také jiná někdejší světová jednička, Angličan Lee Westwood. Startovat bude i loňský kapitán evropského rydercupového týmu Darren Clarke či vítěz prvního ročníku Jamie Donaldson. Loňské vítězství bude obhajovat Američan Paul Peterson. Turnaje se zúčastní minimálně deset českých hráčů včetně nejlepších amatérů, které nominuje Česká golfová federace.

Pořadatelé mají jistotu, že se turnaj European Tour bude v Česku konat minimálně do roku 2023. S vedením evropského okruhu se dohodli na prodloužení smlouvy o dalších sedm let, i když ještě byla platná pro letošní a příští rok, a počítají s tím, že zůstanou na Albatrossu. "Rozhodli jsme se prodloužit smlouvu, abychom mohli jednat se sponzory, abychom měli budoucnost a pomohli rozvoji českého golfu," uvedl Dědek. Turnajová dotace se od roku 2019 zvýší ze současného milionu eur o sto tisíc eur.

Nejen účastníky tohoto turnaje, ale i rekreační hráče čeká na hřišti Albatross nová jamka číslo šestnáct. "Není to žádná kosmetická úprava, ale kompletní změna greenu. Zvětšil se, přesunul se jinam a je úplně jinak modelovaný. Z celé jedné poloviny je obklopen vodou," řekl generální manažer hřiště Stanislav Lisner.

Letošní Czech Masters bude prvním turnajem započítávaným do pořadí pro Ryder Cup 2018. "Těšíme se, že i díky tomu bodování letošní ročník přivede další hráče, kteří by jinak zvažovali účast," poznamenal Dědek. Vzhledem k termínu se bude do kvalifikace pro Ryder Cup počítat i Czech Masters 2018. To bude předposlední kvalifikační turnaj.

autor: ČTK | před 47 minutami

