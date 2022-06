Golfová amatérka Melichová senzačně zvítězila v Berouně, na prémii si ale nesáhne

Amatérka Jana Melichová senzačně vyhrála golfový turnaj okruhu Ladies European Tour v Berouně s celkovým skóre 14 ran pod par. Dělené druhé místo obsadily česká jednička Klára Spilková spolu s Dánkou Nicole Brochovou Estrupovou, které za vítězkou čtvrtého ročníku Tipsport Czech Ladies Open zaostaly o jeden úder.

Čtyřiadvacetiletá Melichová se postarala o největší úspěch českého ženského golfu od roku 2017, kdy Spilková ovládla turnaj elitního evropského okruhu v marockém Rabatu.

"Je to neuvěřitelný šok, vůbec jsem to nečekala. Šla jsem do turnaje s tím, že bych ráda nejdřív prošla cutem a potom útočila na Top 15, Top 20, což je solidní pozice. Tohle rozbourala všechna očekávání," řekla Melichová novinářům.

Coby amatérka nemůže obdržet finanční prémii z turnajové dotace 200.000 eur (pět milionů korun). Jinak by za vítězství získala 30.000 eur (742.000 korun). K profesionálkám plánuje Melichová přestoupit na podzim. Nejvyšší prémii si zajistily Spilková s Brochovou Estrupovou, které dostanou každá 24.000 eur (téměř 600.000 korun).

"Pocitů je hodně, ale je tam především radost, lehkost a velká vděčnost. Hodně mi pomohla trpělivost a to, že jsem byla v tom daném okamžiku. Měla jsem tu i spoustu přátel, rodinu a velkou podporu," uvedla Spilková.

Na domácí půdě v Berouně se prosadily i další české hráčky. Sára Kousková a amatérka Patricie Macková obsadily dělené 13. místo. Amatérka Denisa Vodičková a Tereza Melecká byly šestnácté.

Melichová po druhém kole ztrácela na první příčku jednu ránu, ale ve finále se rychle dostala do vedení a vypracovala si náskok tří ran. V závěru po třech bogey za sebou o něj málem přišla. Na závěrečné jamce ale udržela nejtěsnější vedení před Spilkovou a v přímém souboji za sebou nechala i Brochovou Estrupovou, s kterou šla ve skupině.

"Já jsem byla hodně nervózní, i když jsem měla náskok. Člověku to leze do hlavy a nervy jsou tam neuvěřitelné. Myslím, že bogey byly proto, že jsem byla vystresovaná. To poslední bogey (na 14. jamce) bylo spíš zachráněné, tam to bylo náročné. Ale popasovala jsem se s tím dobře," prohlásila Melichová.

"Já přeju Janě, ať se na chvilinku zastaví a uvědomí si, že je to prostě 'vau'. Celý život pracovala, aby byla tam, kde je teď. Moc jí to přeju," řekla sedmadvacetiletá Spilková.