Golfistka Kordová v Los Angeles dlouho vedla, nakonec prohrála o jediný úder

Druhé místo obsadila americká golfistka Jessica Kordová v turnaji LPGA v Los Angeles, v kterém dlouho vedla. Poslední kolo však zahrála s jednou ranou nad par a předstihla ji Kanaďanka Brooke Hendersonová. Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy za ní zaostala o jeden úder. Její mladší sestra Nelly skončila desátá.

Jessica Kordová turnaj skvěle rozehrála. V polovině měla skóre -13, což se na LA Open ve Wilshire Country Clubu dosud žádné hráčce nepovedlo. Nepovedený poslední den ji připravil o šanci na druhý letošní a celkové sedmý titul na LPGA.

"Je to vážně frustrující, opravdu nic mi nevycházelo. Nejdřív to bylo dobré, ale pak najednou mi to z nějakého důvodu nešlo. Všechno se pokazilo. Nevím," uvedla Kordová.

Hendersonová, která na ni před posledním kolem ztrácela čtyři rány, si připsala desátý triumf na LPGA.

Golfový turnaj LA Open série LPGA Tour (par 71, dotace 1,5 milionu dolarů):

1. Hendersonová (Kan.) 268 (69+65+67+67), 2. J. Kordová (USA) 269 (64+65+68+72), 3. Greenová (Austr.) 270 (68+67+69+66), Ko Čin-jong (Korea) 270 (67+65+66+72).