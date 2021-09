Polibek a patnáct milionů dolarů. Golfista si užil sladkou odměnu za slavné vítězství

Golfista Patrick Cantlay ovládl v Atlantě závěrečný turnaj sezony Tour Championship a za triumf ve FedEx Cupu získal odměnu 15 milionů dolarů. Ve finále zvítězil se skóre -21 a náskokem jedné rány před španělským hráčem Jonem Rahmem.

"Je to fantastické," radoval se Cantlay, jehož přímo na hřišti odměnila za vítězství polibkem jeho přítelkyně Nikki Guidishová. "Je to pocta za celý rok a myslím, že mám za sebou velmi vyrovnanou sezonu a na konci jsem byl v ráži. Je to satisfakce za životní práci," zářil.

Cantlay vyhrál dvě poslední akce sezony PGA Tour. Díky titulu v Owings Mills se dostal do čela FedEx Cupu a na finálovou akci na hřišti East Lake vstupoval se skóre -10. V čele se udržel celé čtyři dny. První hráč světa Rahm se sice dotahoval, ale Američan jeho tlaku odolal.

Na poslední jamce turnaje dokonce Rahm zahrál birdie, čímž by si vynutil rozstřel. Devětadvacetiletý Cantlay ale dal rovněž birdie a radoval se z životního úspěchu. "Pod tlakem hraju nejlépe, to mé osobnosti vyhovuje," usmál se Cantlay.

"Odtrhli jsme se od zbytku pole a poslední kolo byl velký boj, skoro jako jamkovka. Byl to dobrý trénink na Ryder Cup," zmínil Cantlay blížící se duel USA s Evropou.