Golden State předvedli v konferenčním finále NBA senzační obrat, smazali pětadvacetibodové manko

před 33 minutami

Nezadržitelně kvapí letošním play off NBA basketbalisté Golden State. Warriors nezastavilo ani to, že v prvním zápase finále konference se San Antoniem prohrávali už o 25 bodů. Na obratu se zásadně podílel čtyřiceti body rozehrávač Stephen Curry.

Oakland - Basketbalisté San Antonia ztratili slibně rozehraný úvodní zápas finále Západní konference NBA na palubovce Golden State 111:113 a navíc znovu přišli o svou největší hvězdu Kawhiho Leonarda.

Výběr kouče Gregga Popoviche předváděl obzvlášť v první části skvělou práci v obraně a nutil domácí hráče ke ztrátám, takže si brzo vypracoval dvouciferný náskok. Do poločasu narostl na dvacetibodový, protože jeden z nejofenzivnějších týmů soutěže nastřílel jen 42 bodů, zatímco hráči Spurs 62, a to zejména díky Leonardovi, jenž se vrátil po zranění.

Ani na začátku druhé půle se mnoho nezměnilo, ale pouze do chvíle, než si Leonard podruhé během krátké chvíle podvrtl kotník a z utkání musel po 23 minutách odstoupit. Na kontě měl 26 bodů a osm doskoků.

"Je to kruté. Dokázal se vrátit po zranění právě tohohle kotníku a hned dvakrát za sebou si ho znovu podvrtne. My se s jeho absencí nedokázali vyrovnat," posteskl si Manu Ginobili na adresu spoluhráče, který kvůli kotníku vynechal poslední duel předchozí série s Houstonem.

San Antonio ztráta nejlepšího hráče hodně poznamenala. Loňské finalisty NBA z Oaklandu to naopak nastartovalo a hlavně díky tandemu Curry, Kevin Durant se dostali čtyři minuty před koncem utkání podruhé do vedení. Rozhodovala nakonec dramatická koncovka.

"Je to play off, nic se nedá předem odhadovat nebo očekávat. Vlítli na nás a my byli možná až zaskočení. Chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Dojít si takhle pro vítězství je pěkné, ale musíme se z toho poučit a příště vstoupit do utkání úplně jinak," řekl devětadvacetiletý ostrostřelec Curry.

Na začátku poslední minuty netrefil vyrovnávací trojku hostující Danny Green, na druhé straně se Curry střelou za dva body nemýlil a Warriors odskočili do pětibodového vedení. Bleskově sice ještě snížil Ginobili, ale po dalším úspěšném pokusu Curryho už Spurs dokázali pouze zkorigovat prohru. Hostující Patty Mills v poslední sekundě proměnil první trestný hod a ten druhý schválně minul, ale hráči Golden State si doskok pohlídali.

V dresu Golden State byl nejlepším střelcem zápasu Curry se 40 body, 34 bodů přidal Durant. "Ve třetí části nás táhl svými body Steph (Curry), já se o to samé snažil v té poslední," řekl Durant.

Na dvouciferný počet dosáhl v domácím týmu už jen gruzínský pivot Zaza Pačulija (11 bodů, devět doskoků), jenž byl i u klíčového okamžiku zápasu. Právě na jeho nohu totiž po střeleckém pokusu dopadl Leonard a podruhé si zvrtl levý kotník. Hvězda Spurs ještě proměnila následující dva trestné hody, ale poté už nebyla schopna pokračovat ve hře. Po jeho odstoupení domácí předvedli šňůru 18:0 a nastartovali obrat.

Na straně poražených Spurs byl nejlepším střelcem s 28 body LaMarcus Aldridge. Střídající veterán Ginobili si zapsal 17 bodů, další náhradník Jonathon Simmons dal 12 bodů.

Série bude v Oaklandu pokračovat druhým zápasem v noci z úterý na středu.

Finále Západní konference play off NBA - 1. zápas

Golden State - San Antonio 113:111, stav série 1:0.