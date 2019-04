Obhájci Golden State začali play off NBA vítězně. Další tři favorité ale padli

před 30 minutami

Obhájci titulu Golden State Warriors vstoupili do play off NBA vítězně, když doma porazili basketbalisty Los Angeles Clippers 121:104 a ujali se vedení v sérii na čtyři vítězství. V ostatních třech sobotních zápasech ale favorité neuspěli.

Orlando zdolalo druhý tým Východní konference Toronto 104:101, Brooklyn vyhrál ve Philadelphii 111:102 a San Antonio porazilo druhý tým Západu Denver 101:96.

Warriors se mohli spolehnout na svou hvězdu Stephena Curryho, který trefil osm trojek a zaznamenal 38 bodů. Celkem se zlepšil na 386 trojek v play off během kariéry, což je nejvíc v historii NBA. O jednu trojku pokořil dosavadní maximum Raye Allena. K tomu přidal 15 doskoků a sedm asistencí.

"Překonat hráče, jako je Ray Allen, a všechny ikonické momenty, které předvedl v play off, to mi přijde neskutečné," řekl Curry.

Utkání přineslo i vyhrocené scény. Domácí Kevin Durant a hostující Patrick Beverley byli vyloučeni poté, co Durant po celý zápas snášel provokace soupeře, ale v závěru Beverleyho přistrčil u postranní čáry a málem ho odhodil na stolek zapisovatelů. Sudí od sebe oba odtrhli a vyloučili.

"Věděl jsem, že v zápasech předvádí hlavně sílu a mluví. To je celý on. Docela mě to dnes bavilo," prohlásil Durant.

Philadelphia sice nastoupila se všemi svými hvězdami včetně Joela Embiida, který závěr základní části vynechal kvůli zranění, přesto doma překvapivě podlehla Brooklynu. Sixers nepomohlo ani 36 bodů Jimmyho Butlera. Klíčová pasáž utkání se odehrála na přelomu první a druhé čtvrtiny, kdy šestiminutovku vyhráli Nets o 20 bodů a ujali se vedení, které už nepustili. Zasloužili se o to zejména D'Angelo Russell s 26 body a Caris LeVert s 23 body.

Ještě větším překvapením je zaváhání Toronta. Raptors sice v utkání dotáhli až šestnáctibodové vedení Magic a do poslední minuty šli s těsným náskokem, ale koncovka patřila Orlandu a D.J. Augustinovi. Ten nejprve vyrovnal a čtyři vteřiny před koncem trefil i vítěznou trojku. Celkem zaznamenal 25 bodů. Pro Orlando je to první výhra v play off od roku 2012.

Denver doma prohrával se San Antoniem od první čtvrtiny až o 12 bodů a ztrátu nedohnal. Minutu a půl před koncem sice snížil na rozdíl jediného bodu, ale pak už se domácí netrefili a Spurs trestnými hody dotáhli utkání k výhře.

Nuggets nepomohl ani triple double pivota Nikoly Jokiče za 10 bodů, 14 doskoků a 14 asistencí. Na straně vítězů byl nejlepším hráčem DeMar DeRozan s 18 body, 12 doskoky a šesti asistencemi.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 1. zápasy:

Philadelphia - Brooklyn 102:111, Toronto - Orlando 101:104.

Západní konference - 1. zápasy:

Golden State - LA Clippers 121:104, Denver - San Antonio 96:101.