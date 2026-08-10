Přeskočit na obsah
Benative
10. 8. Vavřinec
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Globální značka Lu. Kritické rozcestí vyřešila, teď stojí před vzrušující otázkou

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Lurdes Gloria Manuel se v březnu stala halovou mistryní světa v běhu na 400 metrů, venku se pak jako první Češka po 42 letech dostala pod hranici 50 vteřin - a dost výrazně. Přitom dlouho laborovala se zraněním a teprve nedávno oslavila 21. narozeniny. K tomu umí zaujmout i mimo dráhu. Roste z oblíbené Lu globální atletická hvězda?

Lurdes Gloria Manuel jako halová mistryně světa. Zaútočí teď venku i na evropský titul?
Lurdes Gloria Manuel jako halová mistryně světa. Zaútočí teď venku i na evropský titul?Foto: Profimedia – Felix Sanchez Arrazola / Alamy / Profimedia
Reklama

„Rozhodně má globální potenciál,“ upřesňuje ze svého pohledu Jan Koukal, atletčin manažer z agentury Sportegy, těsně před startem mistrovství Evropy v Birminghamu.

Manuel sbírala medaile v mládežnických kategoriích, už jako 19letá běžela semifinále olympiády. Její pestrý životní příběh s rusko-angolským původem sportovní fanoušci v Česku dobře znají.

A s přibývajícími úspěchy zájem o ostravskou rodačku roste.

„Je to logické. Souvisí to s tím, jakou disciplínu dělá a jaká je osobnost. Přitahuje hodně mladých, zajímá je, což je trošku jiné než u ostatních sportovců,“ říká Koukal.

Reklama
Reklama

Lu se domluví pěti jazyky. Mimo atletiku tancuje, kreslí, poslouchá rap. Lidé z jejího okolí u ní vyzdvihují pokoru, dobrosrdečnost, inteligenci.

Je vidět na sociálních sítích, třeba nedávno se pochlubila sérií fotografií pro českou mutaci nejprestižnějšího módního časopisu světa Harper‘s Bazaar.

Související

„Potřebujeme klimatizaci, protože se tady dělá pořádné horko,“ komentovala je na Instagramu ohromeně Lieke Klaverová, nizozemská soupeřka a zároveň kolegyně z mezinárodní skupiny, se kterou se Manuel připravuje.

„Zájem o Lu byl od začátku relativně velký, teď se v mediálním i marketingovém světě ještě zvýšil. Třeba na Zlaté tretře to bylo až neskutečné. Ale jsou to příjemné starosti,“ poví manažer Koukal.

Reklama
Reklama

„Strašně moc si na ní vážím toho, že se jako člověk vůbec nemění. Zůstává, kým byla, a jsem přesvědčený, že i s dalšími úspěchy to tak bude,“ pokračuje.

Vloni si s ní prošel dvěma událostmi, které byly pro další posun atletické kariéry Manuel klíčové.

Lurdes Gloria Manuel po zaběhnutí osobního rekordu 49,37 na Diamantové lize v Paříži
Henriette Jaegerová a Lurdes Gloria Manuel na Diamantové lize v Římě
Lurdes Gloria Manuel vítězí ve finále halového MS v Toruni.
Lurdes Gloria Manuel se stala halovou mistryní světa.
Zobrazit
9 fotografií

Zkraje roku Češka oznámila, že nově trénuje pod vedením Švýcara Laurenta Meuwlyho, mnohými odborníky považovaného za nejlepšího trenéra na sprinterské tratě, který stojí za úspěchy Nizozemek Femke Broedersové-Bolové či zmiňované Klaverové.

„Lu přitom měla nabídky studovat v Americe, univerzitní cesta ji lákala. Tohle bylo velké rozcestí, které definuje to, kam se teď vyvíjí,“ popisuje Koukal.

Reklama
Reklama

„Říkal jsem jí, že lidé většinou litují toho, co neudělali nebo nezkusili. Ty máš možnost jít do Nizozemska k nejlepšímu trenérovi na světě, být v profesionální mezinárodní skupině. Radil jsem jí, že já bych to na rok zkusil a zjistil, jestli mě to baví a naplňuje. Když ne, do Ameriky můžeš jít vždycky,“ vzpomíná manažer.

Manuel se rozhodla pro cestu s Meuwlym, což se dnes ukazuje jako jednoznačně správná volba.

Jenže po zapracování v Nizozemsku a na soustředěních, kde Manuel polykala dosud nepoznané tréninkové dávky, přišla druhá mezní a kritická událost loňského roku - zranění zadního stehenního svalu.

Kvůli němu Češka vynechala nakonec celou venkovní sezonu včetně mistrovství světa.

Reklama
Reklama

„S tím zraněním to byla taková přechodná sezona. Bylo důležité, kdo všechno Lu podpořil,“ zmiňuje Koukal.

„Je to atletický svaz v čele s Liborem Varhaníkem a Pavlem Slukou, Lenka Kovářová a František Ptáčník z resortního sportovního centra Victoria. Jejich podpora je klíčová, z velké části ten projekt s trenérem Meuwlym platí a je potřeba jim poděkovat, že dali Lu svou důvěru,“ dodává.

Související

Zmiňuje i fyzioterapeuta Štěpána Mikošku, který s Manuel celý loňský rok na rehabilitaci po zranění hamstringu pracoval.

„Makali spolu, Lu se z holky přeměnila na ženu. Štěpán s ní odvedl strašně moc práce a i díky tomu teď sklízí ovoce,“ vysvětluje manažer.

Reklama
Reklama

A doplňuje další důležitý faktor úspěchu české čtvrtkařky.

„Cením si na ní, jak je nastavená v hlavě. Přes všechna očekávání se tím hlavně baví, i když jsou to velké závody. Tím návratem jen ukázala, jak silná v hlavě je. To, že rok nezávodila, skoro není vidět,“ říká Koukal.

S letošními výkony, kterým dominuje druhý nejlepší evropský sezonní čas 49,37, patří Lu mezi hlavní favoritky nadcházejícího ME v Birminghamu. Nicméně s tím, že by měla potvrdit nějaká očekávání, si hlavu neláme.

„Nechci si úplně připustit nějaký tlak. Moc moc moc bych si přála medaili, ale věřím, že to nejsem jediná,“ usmívala se Manuel před odletem do Anglie.

Reklama
Reklama

Nepociťuje ani to, že by se jí měl převracet svět s tím, jak postupně získává status atletické hvězdy.

„Nemyslím, že by se mi život nějak extra měnil,“ zamyslela se.

Související

„Pořád jedu v tom stejném tempu a vzhledem k tomu, že jsem v Nizozemsku, kde mám stoprocentní fokus na atletiku a všechno je tomu přizpůsobené, tak se pro mě nic nezměnilo. Trénujeme a snažíme se pracovat na nedokonalostech,“ podotkla.

„Všímám si, že má hlavně radost z toho, když vidí, kam se posouvá. Sama je asi překvapená, co všechno už dokázala. Co jsem zaznamenal signály z jejího okolí, nikdo netuší, kde jsou její limity,“ reaguje Koukal.

Reklama
Reklama

To je vzrušující otázka do nejbližších let.

„Hlavní je, aby zůstala zdravá a bavilo ji to. Pak se může dít kdeco,“ uzavírá atletčin manažer, sám 18násobný republikový šampion a vicemistr Evropy ve squashi.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Greece Wildfires
Greece Wildfires
Greece Wildfires

Při požáru továrny v Saudské Arábii zahynulo 16 Bangladéšanů

Při nedělním požáru v továrně na výrobu pohovek v Rijádu zahynulo nejméně 16 Bangladéšanů. Podle agentury AFP to v pondělí oznámilo bangladéšské ministerstvo zahraničí, které nad tragédií vyjádřilo hluboký šok. Podnik podle rijádské agentury civilní obrany neměl řádnou licenci.

Reklama
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Nový model umělé inteligence od Mety poběží přímo na vašem počítači

Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence (AI) Muse Glimmer. Oznámila to v pondělí na webu. Model je menší než přední modely AI od konkurence a má běžet přímo na počítačích uživatelů. Meta model zpřístupní jako open source, tedy otevřený software.

Reklama
Reklama
Reklama