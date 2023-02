Velšská hvězda si místo míče zvyká na míček. Od fotbalu přešla ke golfu

Gareth Bale začal krátce po ukončení úspěšné profesionální kariéry pošilhávat po golfu. Na turnaji v Pebble Beach se bývalý fotbalista neztratil.

Ve zkráceném turnaji smíšených dvojic, které tvořili vždy profesionál a amatér, obsadil spolu s vítězem jednoho turnaje PGA Tour Josephem Bramlettem dělené 16. místo.

Turnaj byl kvůli silnému větru zkrácen na 54 jamek. Dvojice si připsala výsledek 16 úderů pod par. "Posledních pár týdnů bylo úžasných," řekl bývalý útočník Realu Madrid, který hraje s handicapem dva.

"Lidé mi skládají komplimenty. Je to neuvěřitelné, cítil jsem z toho trochu silnější tlak. Jsem velký fanoušek golfu a vážím si toho, co tito hráči na hřišti dělají. Je skvělé s nimi hrát, komunikovat a sledovat, jak hrají. Už jen sledovat, jak Joseph (Bramlett) trefuje míček, je něco úžasného. Ta síla, ten švih. Byl neuvěřitelný a navíc je to skvělý chlapík. Lepšího parťáka jsem si nemohl přát," uvedl 33letý rodák z Cardiffu, který předvedl několik velmi povedených ran.

Multi-sport athlete ⚽️



The cart path is no problem @GarethBale11. pic.twitter.com/7EOuM3IE4M — PGA TOUR (@PGATOUR) February 2, 2023

Zvítězili legenda amerického fotbalu Aaron Rodgers a kanadský profík Ben Silverman, kteří na zdolání tří kol 18jamkového hřiště potřebovali o deset úderů méně než velšsko-americký pár.