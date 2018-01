Galia po senzační výhře nad Dány: Je to jeden z historických úspěchů české házené

před 10 hodinami

Brankář Martin Galia se skvělým výkonem podílel na překvapivém vítězství českých házenkářů nad Dánskem na mistrovství Evropy v Chorvatsku.

Varaždín (Chorvatsko) - Brankář Martin Galia byl jedním z hlavních strůjců senzační výhry českých házenkářů 28:27 v druhém utkání na evropském šampionátu nad favorizovaným Dánskem. V 38 letech nejstarší člen kádru předvedl v duelu s úřadujícími olympijskými vítězi 17 zákroků, za životní výkon to ale nepovažoval.

"Nemyslím si, že životní zápas. Už mám něco za sebou," řekl Galia s úsměvem v rozhovoru na svazovém facebooku. "Každopádně jsme se koncentrovali od dnešní snídaně až po zápas, chtěli jsme ukázat všem, že házenou hrát umíme. Myslím, že je to jeden z historických úspěchů pro českou házenou," dodal zkušený brankář polského Górniku Zabrze.

V sobotu český celek v úvodním vystoupení na turnaji utrpěl debakl 15:32 se Španělskem, ale proti Dánům jako by byl na palubovce jiný tým. "Samozřejmě je to z říše snů, ale šli jsme si za tím. Myslím si, že nás trošku podcenili a už se do toho zápasu prostě nedostali. Ale to se ve sportu prostě stává," konstatoval Galia, který před šampionátem léčil virózu.

Proti Dánsku dostal od úvodu přednost před brankářským kolegou Tomášem Mrkvou, jenž začal zápas se Španělskem, a mezi tyčemi kouzlil. "Jsem moc rád, že jsem týmu mohl pomoci. Snažil jsem se kluky furt hnát dopředu, ať se nedívají na tabuli. To je jedno, jestli je to o jeden, dva, nebo tři góly," řekl.

"Na konci jsme viděli, že máme víc sil. Dánové hráli v sedmi lidech a nemohli se prosadit přes obranu. Dali jsme do toho vše, teď si musíme odpočinout a jdeme na Maďary," připomněl Galia středeční závěrečný zápas skupiny, v němž stačí Čechům k postupu do další fáze turnaje remíza.

V závěru přiváděl Dány k zoufalství a zákrok večera si nechal do poslední minuty, kdy Češi hráli ve dvojnásobném oslabení. Osobně ale považoval za zlom chycený sedmimetrový hod ze 43. minuty.

"Rozhodujícím zákrokem byla chycená sedmička proti Lindbergovi. Za celou kariéru jsem mu v bundeslize nechytnul asi žádnou sedmičku a říkal jsem před zápasem, že jak on půjde, tak si na něj nevěřím. (Trenér brankářů) Miloš Slabý mi řekl, že ji dneska chytnu. To byl z mého pohledu rozhodující okamžik," dodal karvinský odchovanec.