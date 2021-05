Nejstarší skateboardingová socha světa přežila amputaci a míří zpátky na Folimanku

Sochař Jaroslav Hladký vytvořil na začátku 80. let pro pražský park Folimanka patrně první skateboardingovou sochu světa. V roce 2008 ale byla z parku odstraněna a ležela v depozitáři až do chvíle, kdy se ji rozhodl Pavel Friš zachránit. Zpátky do parku by se měla vrátit už příští rok.