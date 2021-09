Češi zažijí na MS futsalový svátek. Klíč? Přelstít Brazílii taktikou a proměnit vše

Čeští futsalisté nastoupí dnes od 19 hodin ke druhému utkání na mistrovství světa v Litvě. Narazí v něm na pětinásobné šampiony z Brazílie, největší světovou veličinu. "Abychom uspěli, je potřeba zahrát na 120 procent a mít štěstí na své straně," říká dlouholetý reprezentant David Cupák.

David Cupák zažil na vlastní kůži poslední vzájemné souboje Čechů s Brazilci na prestižním turnaji Grand Prix před třemi lety. Ve skupině tehdy Češi podlehli domácím favoritům 4:9, ve finále už prohráli jen o dva góly 2:4 a vysloužili si od Brazilců potlesk.

"Byl to docela úspěch. Mají hráče, kteří působí v nejlepších klubech na světě. Pokaždé je to velká čest, nastoupit proti Brazílii. Na druhou stranu je důležité nemít přemíru respektu, nehrát moc ustrašeně," tvrdí hráč brněnského Helasu, který tentokrát s reprezentací v Litvě není.

Před zmiňovanou Grand Prix 2018 hráli Češi proti Brazilcům třikrát. S výsledky 0:7, 2:9, 1:6. Jaký tedy může být recept na míčové kouzelníky? "To je jednoduché," směje se Cupák. "Proměnit každou šanci, která se naskytne. Pak záleží na tom, jak se to odbrání a jak zachytá brankář," vyjmenovává účastník světových šampionátů z let 2008 a 2012.

"Kam Brazilci sáhnou, tam mají kvalitní hráče. Kluci u nich do jedenácti večer mydlí fotbal někde na malých pláccích, základna futsalu i fotbalu je obrovská. Technicky jsou na tom lépe než my, ale také jsou z masa a kostí a každý zápas začíná za nerozhodného stavu," pokračuje Cupák.

Vedle zvýšeného důrazu by na "Kanárky" mohly platit i taktické finty. "Tím bychom je mohli porazit. Taktikou, českou vyčůraností, pomoct si standardkou. Jednou za deset let se to může povést," věří dvaatřicetiletý futsalista s pěti ligovými starty za fotbalovou Zbrojovku Brno.

Zatímco svěřenci trenéra Tomáše Neumanna zdolali v prvním zápase i díky hattricku Michala Seidlera Panamu 5:1, Brazilci rozdrtili Vietnam 9:1. Do osmifinále postupují vždy dva nejlepší týmy skupiny a čtyři mužstva ze šestičlenné tabulky třetích míst.

"Brazilci se nevydali na sto procent, pošetřili se. My jsme po dobrém nástupu neměli tak povedený druhý poločas, Panama měla spoustu šancí. Tentokrát se musíme vyvarovat zbytečných chyb, Brazilci totiž napadají hodně vysoko, jsou v tom nepříjemní," upozorňuje Cupák.

Jak moc futsalem žijí, to poznal Cupák vedle Grand Prix už na MS 2008 v Riu de Janeiro, kde si zahrál jako devatenáctiletý mladík. "Je tam kolem futsalu humbuk, blázinec. Hala byla na Brazilce vždy beznadějně plná. Je to mimořádně populární sport, vždyť i Ronaldinho, Neymar a další fotbalové hvězdy začínali s futsalem," podotýká.

V současném světovém žebříčku jsou Brazilci druzí za Španělskem, na minulém MS 2016 v Kolumbii vypadli už ve čtvrtfinále s Íránem a titul tehdy slavila Argentina. Češi jsou v rankingu patnáctí.

"Přesto Brazílie jednoznačně patří mezi nejlepší pětku na světě. Spolu se Španělskem, Argentinou, Portugalskem a Ruskem," míní Cupák. Ve svém středu mají Brazilci navíc nejlepšího hráče světa Ferraa.

"To je šikovný pivot, Vietnamu dal čtyři góly. Dále je třeba Pito hráčem světové extratřídy, brankář Guitta zase umí neskutečně dobře nohama, v portugalské soutěži dokonce dává góly. Byl bych rád, kdyby se kluci proti nim zviditelnili a řekli si tím o zahraniční angažmá," přeje si Cupák.

Také do Česka v posledních letech proudí brazilští hráči i trenéři. Ve Spartě hrál dvojnásobný mistr světa Wilde, Chrudim táhne dlouhá léta Max. Podle Cupáka hráči z Jižní Ameriky kvalitu domácí ligy zvedají.

"Zvyšují konkurenci, všichni jsou šikovní s míčem, umí přejít jeden na jednoho. Mladí, ale i zkušení hráči se od nich mohou učit. Zároveň jsem zastáncem toho, aby cizinců nebylo moc a abychom v lize vychovávali hráče pro český nároďák," doplňuje majitel 69 reprezentačních startů.

Utkání Česka s Brazílií vysílá živě ČT sport.