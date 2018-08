Fuksa odletěl na MS do dějiště, kde ještě neprohrál. Touží po dalším skalpu Němce Brendela

před 59 minutami

Česká výprava odletěla na MS v rychlostní kanoistice a jedním z hlavním želízek v ohni bude Martin Fuksa. Obhájce zlata z pětistovky a stříbra z kilometru si zazávodí na místě, kde na těchto tratích neprohrál. Největším soupeřem bude znovu Němec Brendel.

Praha - Kanoista Martin Fuksa dnes s českou výpravou odletěl na mistrovství světa do oblíbeného dějiště. Na kanálu v portugalském Montemor-O-Velho se mu daří, pětistovku ani kilometr tady ještě neprohrál. A touží po dalším skalpu olympijského vítěze na kilometru Sebastiana Brendela z Německa, kterého letos porazil na mistrovství Evropy.

Pětadvacetiletý Fuksa na portugalském závodišti získal mimo jiné dva evropské tituly v roce 2013. "Už jsem tam byl několikrát, několikrát jsem tam závodil. Nikdy jsem tam neprohrál kilometr nebo pětikilo, takže se dá říct, že z mého pohledu super. Vítr tam fouká pro mě příznivě, jenom výjimečně nepříznivě, tak doufám, že to nebude teď," řekl Fuksa ČTK a Právu.

Kvůli ošidnému větru řada závodníků taktizuje, aby získala místa v některé z prvních tří drah, které jsou kryté břehem. Fuksa to ale dělat nehodlá. "Já se budu snažit vyhrát rozjížďky a to mě pošle na pátou nebo čtvrtou dráhu. To je můj plán, rozhodně nebudu dávat žádnou taktiku," prohlásil. Pořadatelé navíc nainstalovali větrnou zábranu, která by měla krýt až pět drah.

Od mistrovství Evropy, kde na začátku června vyhrál závody na 500 i 1000 metrů, absolvoval Fuksa jen republikový šampionát. Přípravu mu narušila týdenní nemoc před bojem o domácí tituly, ale pak se manko snažil dohnat. "Makal jsem, co to šlo, a snad se to zúročí tenhle týden," řekl.

Zda se ale vrátil do formy, díky které dominoval při podnicích Světového poháru a na ME, to nedokázal odhadnout. "Netroufám si říct, jestli jsem ve stejné formě nebo ve větší. Vždycky to ukáže až rozjížďka nebo ty první závody, jestli to furt ve mně je," poznamenal.

Láká ho ale další skalp hvězdy olympijského kilometru Brendela. "Jsem hrozně rád, že se mi ho podařilo porazit. Na svěťákách se mi to povedlo už minulý rok, teď jsem k tomu přidal Evropu, což je super. Ten svět snad jednou padne, tak proč by to nemohlo být zrovna teď," prohlásil šestinásobný medailista z mistrovství světa.

Oba světové tituly má z neolympijské pětistovky, ale v aktuální sezoně mu kilometr sedí více než kdy dřív. "Já jsem hrozně rád, že ten kilák se mi začal jezdit takhle. Nevím, čím to je, ale teď mi začíná vyhovovat takové to kilákové tempo. Dřív jsem měl rád sprinty, ty výbušné věci," líčil Fuksa.

Připravoval se ale na obě tratě. Po výkonech z první poloviny sezony se necítí být pod tlakem. "Je to prostě sport a každý má formu někdy jindy. Já doufám, že tu formu pořád mám, a chci bojovat o ta nejlepší umístění, protože si myslím, že na to mám," řekl.

Po individuálních startech ho čeká pětistovka na deblkanoi s mladším bratrem Petrem. "S bráchou jsme po republice měli fakt super tréninky a já jenom doufám, že je prodáme na mistrovství světa a že se nám podaří udělat nějaký pěkný výsledek," dodal Fuksa.

Světový šampionát v Portugalsku začne ve čtvrtek.