Fuksa na kilometru obhájil titul světového šampiona, s Maďarem zajel mrtvý závod

Kanoista Martin Fuksa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Dánielem Fejesem.
Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od cenného kovu dělila sekunda a 35 setin.
Letos neporažený Fuksa po třetím místě v semifinále startoval v první dráze a začal rozvážně. Ještě 250 metrů před cílem byl pátý a hrozilo, že poprvé od MS 2019 v Szegedu nezíská v individuálním závodě na MS medaili. Pak ale zabral, dotáhl čelo a v cíli byl v totožném čase jako Fejes.
O další dvě setiny za nimi skončil Rus Zachar Petrov, s nímž se na jaře Fuksa kontroverzně dělil o vítězství na Světovém poháru v Szegedu. Ten hned po startu vyrazil ostře dopředu, ale velký náskok nakonec ve finiši neudržel.
Po triumfech v Duisburgu 2023 a Miláně 2025 vyhrál Fuksa kilometrovou trať na MS potřetí za sebou, celkově je to jeho pátý titul.
Po peripetiích na SP v Szegedu, kde se výsledky měnily dodatečně, se Fuksa v rozhovoru pro Českou televizi bezprostředně po závodě radoval z dalšího zlata opatrně. "Chci si říct: 'Vítej, zlatý hattricku.' Doufám, že to vyšlo a můžu znova říct: 'Martin Fuksa, mistr světa'," uvedl.
Ve finále se neohlížel na ostatní. "Moje taktika byla jet si svůj závod, prostě kilometr naplno jako v tréninku. Posledních pár set metrů to napálit a doufat, že přinejlepším mi nebude nikdo stačit," přiblížil.
Na tento závod se hodně soustředil a byl nervózní z podmínek v Poznani, kde fouká protivítr.
"Bál jsem se toho, že tam nedokážu prodat svoji výkonnost. Ale doufám, že jsem svoji fyzičku ukázal i tady v tom větru. Jsem fakt moc rád," dodal Fuksa, který získal celkem 17. medaili z MS. Na tomto šampionátu ještě pojede individuální pětistovku a závod deblkanoí na 500 metrů.
Pro životní seniorský úspěch si ve finále kilometru dojela Betlachová. Pětadvacetiletá kajakářka, která se před dvěma lety stala na pětistovce mistryní světa do 23 let, po čtvrté příčce plakala štěstím.
"Já nemůžu vůbec přestat brečet, to je tak skvělé. I když jsem si nemyslela, že budu dělat rozhovor takhle ubrečená a zároveň šťastná," líčila.
Před závodem byla kvůli protivětru a velkým vlnám hodně vystresovaná.
"Hrozně jsem se toho bála a tohle je pro mě úplně krásné. Mě teď ani nemrzí, že nemám tu medaili. Tohle je takový splněný sen," dodala.
Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Poznani:
Muži - 1000 m:
C1: 1. M. Fuksa (ČR) a Fejes (Maď.) oba 4:07,44, 3. Petrov (Rus.) -0,02.
500 m:
K4: 1. Německo (Rendschmidt, Lemke, Schopf, Liebscher-Lucz) 1:23,95, 2. Austrálie -0,62, 3. Portugalsko -1,58, ...finále B: 2. Česko (Špicar, Brabec, Havel, Šlouf) 1:27,52.
200 m:
C1: 1. Koliadych (Pol.) 40,95, 2. Gulijev (Uzb.) -0,10, 3. Žolabau (Běl.) -0,20, ...finále B: 6. Hrabal (ČR) 45,51
Ženy - 1000 m:
K1: 1. Csikósová (Maď.) 4:11,95, 2. Pelachsová (Šp.) -2,81, 3. Knudsenová (Dán.) -5,35, 4. B. Betlachová (ČR) -6,70.
500 m: K4: 1. Čína (Jü Š'-meng, Jin Meng-tie, Wang Nan, Šen S'-jü) 1:38, 67, 2. Španělsko -1,24, 3. Německo -1,26, ...finále B: 9. Česko (Paloudová, Hanušová, Sobíšková, E. Betlachová) 1:44,64.
C2: 1. Loskeová, Jakobová (Něm.) 2:01,65, 2. Luzanová, Rybačoková (UKr.) -0,63, 3. Bardanouská, Nedelkinová (Běl.) -1,02, ...finále B: 5. Řáhová, Šímová (ČR) 2:11,86.
Co mají společného Koller, Djokovič, Bolt i Ledecká? Vyhnuli se rané specializaci
Zahraniční ligy: Haaland děsí soupeře i s novým sestřihem, Bayern si ve šlágru zastřílel
Erling Haaland dvěma góly pomohl Manchesteru City k vítězství 4:1 na hřišti Crystal Palace, dvakrát se trefil i Rayan Cherki. Bayern nastřílel Stuttgartu pět gólů, PSG znovu zachraňovalo alespoň bod za remízu.
ŽIVĚ Tisíc úderů denně na Rusko. Zelenskyj nařídil armádě výrazně zvýšit útoky drony
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně ze současných zhruba 300. Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery často hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje hlavně na rafinerie či logistické sklady s proklamovaným cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko.
Tělíska potají dávali i dvanáctiletým dívkám. Dánský program v Grónsku podle expertů nebyl genocidou
Program nucené antikoncepce, který Dánsko v 60. a 70. letech minulého století uplatňovalo vůči grónským ženám, porušoval jejich lidská práva, nesplnil ale kritéria právní definice genocidy. V závěrech zveřejněných v pátek to uvádějí dvě expertní zprávy, uvedla v pátek agentura Reuters.
ŽIVĚ „Malý výlet“ se protáhl už na několik měsíců. Před půl rokem Trump zaútočil na Írán
Amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek čeká nepříjemný okamžik: válka s Íránem, kterou označoval za „malý výlet“ nanejvýš na několik týdnů, trvá přesně půl roku. Navíc navzdory Trumpovým tvrzením nekončí, Washingtonu se tenčí zásoby munice a začíná místo o dalších útocích mluvit o tlaku za pomoci sankcí.