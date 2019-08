Šance na Tokio pro debl žije. Záleží, kdo komu jak poleze do zadku, tvrdí Fuksa

před 2 hodinami

Kanoista Martin Fuksa sice pátou příčkou na mistrovství světa vybojoval účastnické místo na olympiádě, ale po závodě byl přešlý. Toužil po medaili, které ze světových šampionátů vozil od roku 2014.

Doufal ve zlepšení za rok na olympiádě, kam by se nakonec přece jen mohl podívat i na deblu s bratrem Petrem. Záleží na interpretaci spletitých kvalifikačních kritérií Mezinárodní kanoistické federace (ICF).

Bezprostředně po závodě tvrdil, že účastnické místo na singlu je mu fuk. "Můj jediný cíl byl nominovat se s bráchou na olympiádu. Tohle mě vůbec nezajímá," prohlásil. "To, že jsem medaili nezískal, mě samozřejmě mrzí, ale prostě jsem na to neměl. Kluci jsou rychlí, zrychluje se to směrem k olympiádě, já myslím, že jsem na tom byl suprově," uvedl osminásobný medailista z MS.

Šestadvacetiletý český reprezentant měl v Szegedu vysoké ambice. "Přijel jsem si sem určitě pro medaili, kilák je moje trať. Že se to nepovedlo, se nedá nic dělat, budeme makat dál. Vyjel jsem si místo na olympiádu, tak budu dělat vše pro to, aby to na olympiádě bylo lepší," vykládal.

Bez medaile z MS odjel naposledy před osmi lety právě ze Szegedu, kde jako junior debutoval. V poolympijském roce 2013 na MS kvůli zranění nezávodil a o rok později začala jeho medailová série. "Z mého pohledu to byl určitě těžký závod, protivítr nemám rád. Mám radši, když to odsejpá trochu rychleji, tady to byl pomalejší závod. Nebyl jsem dostatečně rychlý. Samozřejmě je fajn, že jsem pátý, nebo v té světové špičce, ale určitě jsem si chtěl odvézt medaili a hlavně teda nominaci s bráchou."

S bratrem Petrem jim na deblu unikl jasný postup na olympiádu o jedno místo. Vzhledem k výhře Brazilce Isaquiase Queiroze Dos Santose, který se na OH kvalifikoval i na deblu, ještě ale mají naději. "Bylo důležité, abychom byli v prvních pěti Brazilec a já, takže tam pořád nějaká šance je. Jsme první nepostupoví, Brazilec by měl vracet jedno místo, protože ho má z debla i ze singla. A v pravidlech je, že se ta místa budou přidávat hromadným posádkám, což je u nás debl. Takže teoreticky by to místo mohli dát bráchovi," popisoval Fuksa.

Stejně si pravidla interpretuje i reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar. "Nicméně potvrzení od ICF zatím nelze získat, bude někdy zhruba za deset dnů. Takže teprve potom budou tahle dvě místa potvrzena oficiálně," řekl novinářům.

ICF si přímo v regulích pro olympijskou kvalifikaci vyhrazuje lhůtu deseti pracovních dnů na zveřejnění přerozdělených míst. A pravidla jsou tak složitá, že v některých případech nemusí být výklad jednoznačný. "Záleží, kdo komu jak poleze do zadku a tak dále, na což já úplně nejsem. Ale doufám v našeho největšího bosse Martina Doktora, že je to nějaký šampion, má tam slovo a popere se o nás," komentoval to Fuksa.

Deblkanoe ještě mohou bojovat o účastnická místa na OH na jaře v kontinentální dodatečné kvalifikaci, ale tam Martin Fuksa jet nesmí, protože se kvalifikoval na singlu.