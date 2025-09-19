Mistr světa přeběhl k dopingovým hrám, byl i ve vězení. Topím se v penězích, vzkázal

Enhanced Games, v překladu takzvané vylepšené hry, jsou sportovním konceptem, s kterým přišel australský podnikatel Aron D'Souza a jehož první akce by se měla uskutečnit v květnu příštího roku.
V Las Vegas by měli závodit atleti, plavci a vzpěrači. S tím, že povoleny budou dopingové látky podporující lepší výkon.
Jedním z investorů kontroverzní akce je i syn amerického prezidenta Donald Trump junior, který prohlásil, že Enhanced Games představují budoucnost sportu. "Jde tady o skutečnou svobodu a skutečné překonávání světových rekordů," řekl.
Vítězové disciplín získají 250 tisíc dolarů (5,2 milionu korun) a za překonání světového rekordu je vypsána odměna milion dolarů (20,6 milionu korun).
Teď se organizátorům povedlo zlákat dosud největší jméno. Třicetiletý Fred Kerley je mistrem světa na stovce z Eugene 2022, dvě zlata vybojoval na světových šampionátech také se štafetou.
Na olympiádě byl stříbrný v Tokiu před čtyřmi lety a bronzový vloni v Paříži.
Jenže letošní rok je pro rodáka z texaského San Antonia od začátku pořádně divoký. Ať už v osobním, nebo sportovním životě.
V lednu byl zatčen po fyzické konfrontaci s policisty na Floridě, s nimiž se dostal do konfliktu, protože se kvůli jejich vyšetřování nesouvisející události nemohl dostat ke svému autu.
Použili proti němu paralyzér a Kerley si krátce pobyl ve vězení.
V květnu byl zatčen podruhé, když údajně udeřil pěstí do obličeje svou bývalou přítelkyni překážkářku Alayshu Johnsonovou. Podle atletky jí způsobil krvácení z nosu a dál se choval agresivně.
V létě se pak Kerley odhlásil z amerického šampionátu a bylo jasné, že na aktuálně probíhajícím MS v Tokiu startovat nebude. Později vyšlo najevo, že zmeškal povinné dopingové kontroly, respektive porušil pravidla o hlášení pohybu.
Výsledkem bylo provizorní zastavení atletické činnosti, proti které se Kerley dle slov jeho právního zástupce hodlal bránit. Účastí na Enhanced Games však tohle nejspíš padá.
"Fred Kerley se prakticky přiznal k dopingu," napsal na sociální síti X atletický komentátor České televize Michal Dusík v souvislosti s potvrzením Američanova startu na akci, kde je doping povolen.
Enhanced Games jsou ve sportovním prostředí obecně vnímány většinou v negativním světle a také Kerley sklidil za své rozhodnutí vlnu kritiky.
"Navždy pošramocená kariéra" nebo "prodal jsi svou duši", tak zněly některé časté komentáře atletických fanoušků na síti X.
A sprinter reagoval na svém profilu výmluvně - gifem, na kterém muž v hromadě bankovek dělá andělíčky.
🏃♂️ Fred Kerley (@fkerley99) joins the @Enhanced_Games.— Enhanced Games (@enhanced_games) September 17, 2025
👟 First Track athlete.
🇺🇸 First American male athlete.
🙌 Welcome to @Enhanced. pic.twitter.com/E45tjxzekL
"Světový rekord byl vždycky ultimátním cílem mojí kariéry. Tohle mi dává příležitost odevzdat všechnu svou energii, abych posunul svůj limit a stal se nejrychlejším člověkem, který kdy žil," podotkl Kerley.
Pro zlato na zmíněném MS v Eugene si doběhl v osobním maximu 9,76 sekundy. Světový rekord stovky Jamajčana Usaina Bolta ze šampionátu v Berlíně 2009 je o 18 setin rychlejší.
Vedle Kerleyho by měl na premiérové akci Enhanced Games závodit například Ben Proud, britský vícenásobný mistr světa v plavání a stříbrný medailista z padesátky volně na loňské olympiádě v Paříži.