Florbalový průšvih. Hráčky natočily video s jointem, v reprezentaci okamžitě skončily

Florbalové reprezentantky Veronika Kopecká a Karolína Stůjová pykají za video, které natočily a umístily na sociální sítě. Jsou na něm s jointem, tedy cigaretou marihuany. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat: obě byly vyřazeny z národního týmu a prohřešek řeší i jejich klub Tatran Střešovice.

V pondělí mladé sportovkyně napsaly na sociální síť TikTok, že se jejich život "doslova rozpadá", a k tomu přidaly video, na kterém ukážou joint a vzápětí se roztančí.

I když cigaretu s marihuanou na videu nekonzumují, vyvolal jejich čin okamžitou odezvu.

"Tatran Střešovice se distancuje od nevhodného obsahu sdíleného hráčkami Veronikou Kopeckou a Karolínou Stůjovou na sociálních sítích ze dne 13. 6. 2022. Klub s nimi obratem zahajuje disciplinární řízení a do rozhodnutí pozastavuje oběma hráčkám činnost," vydal klub prohlášení.

Obě hráčky byly suspendovány z následujících reprezentačních akcí. Osmnáctiletá Stůjová tak nepojede na kemp juniorek v Milevsku a nejspíš vynechá také světový šampionát juniorek v Polsku. O rok starší Kopecká už patří do národního týmu žen.

"Jsem velmi zklamaná. Součástí naší práce s hráči a hráčkami je kromě sportovní stránky i důraz na další aspekty, které jsou nedílnou součástí výkonu a role člena reprezentace. Patří mezi ně mimo jiné životospráva, kondice, mentální příprava i mediální záležitosti včetně chování na sociálních sítích," citoval web florbal.cz šéfku úseku reprezentace a mezinárodního rozvoje Zuzanu Svobodovou.

"Celá situace je nešťastná. Jsme rádi, když reprezentační hráči a hráčky jsou vzory pro mladé florbalisty a florbalistky, avšak podobné chování není v žádném ohledu vhodným příkladem," doplnila.

"Mrzí nás to, jsme si vědomy toho, že to byla hloupost. Momentálně se vše řeší na úrovni oddílu a jsme připraveny nést za to zodpovědnost. Toto je naše společné vyjádření," reagovaly Karolína Stůjová s Veronikou Kopeckou pro florbal.cz.