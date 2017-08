Florbalistky Pixba s Krupnovou obhájily triumf na Czech Open, mezi muži kraloval Falun

před 9 hodinami

Česká florbalová útočnice Eliška Krupnová slaví domácí triumf na mezinárodním turnaji. Její tým Pixba Wallenstam totiž obhájil titul na Czech Open v Praze.

Praha - Florbalistky Pixba Wallenstam s českou útočnicí Eliškou Krupnovou obhájily triumf na mezinárodním turnaji Czech Open v Praze. Ve finále deklasovaly ve švédském souboji Malmö 8:1. V elitní kategorii mužů Pixbo neuspělo a prohrálo s úřadujícím švédským šampionem Falunem 5:8.

Hráčky Pixba potvrdily, že se jim na pražském největším turnaji světa daří. Ovládly jej počtvrté za posledních pět let a v roce 2015 navíc skončily po finálové prohře s finským SB-Pro druhé. Celkově vyhrály popáté, protože uspěly i v roce 2011.

Letošní finále opanoval tým 'Červených lišek' nejvýrazněji ze všech dosavadních. V úvodu dostala Pixbo do vedení Bobergová a ve druhém dějství nasázel celek z Göteborgu soupeřkám dalších šest branek. Malmö se dokázalo střelecky prosadit až za stavu 0:8.

"Před dvěma roky jsme nevyhrály, loni se nám to podařilo a letos jsme přijely vítězství obhájit. Jely jsme sem s tím, že si turnaj chceme užít a vyhrát ho. Moc tréninků jsme předtím neměly, takže to bylo docela zostra a je to super pocit," řekla Krupnová.

V mužské elitě Pixbo jako nejúspěšnější tým historie turnaje na 25. ročníku devátý triumf nepřidalo. V barvách poražených působí nově po příchodu z FbŠ Bohemians osmnáctiletý český útočník Josef Juha, který ale do finálové bitvy nezasáhl a zůstal jen na lavičce.

Pixbo dvakrát odpovědělo na vedení Falunu, ale po Enströmově brance na 3:2 nezvládlo pětiminutovou přesilovku. Místo aby vyrovnalo, soupeř v ní unikl na 5:2, když se prosadili Hallén a Ciya Hajo. Pixbo sice ještě dokázalo snížit na rozdíl jediné branky, ale zbytek zápasu patřil Falunu. Ten po vítězství v roce 2014 ovládl Czech Open podruhé.

Mezinárodní florbalový turnaj Czech Open v Praze - finále:

Muži:

Elitní kategorie:

IFB Falun - Pixbo Wallenstam IBK (oba Švéd.) 8:5 (2:1, 3:2, 3:2)

Branky: 1. a 37. Hallén, 14. a 36. Enström, 38. C. Hajo, 50. Cederström, 52. Aldeeb, 60. Adriansson - 7. a 40. Carlsson, 24. a 43. Wahlgren, 58. Wiklund.

Kategorie B:

Liuttu - Fousek Team (oba Fin.) 4:3 po sam. nájezdech.

18:20 finále kategorie Pro: Black Angels - Umea IBF (Švéd.).

Ženy:

Elitní kategorie:

Malmö FBC - Pixbo Wallenstam IBK 1:8 (0:1, 0:6, 1:1)

Branky: 55. Ohlssonová - 4. a 32. Bobergová, 29. a 48. Fylkeová, 30. Petterssonová, 38. Westová, 39. Walinderová, 40. Södergrenová.

Kategorie B:

KAIS Mora (Švéd.) - Panthers Praha 3:4.