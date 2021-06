Vražda v přímém přenosu. Jsem zhnusen, zrušte superfinále, žádá loučící se legenda

Vítkovičtí florbalisté v sobotu v pražském superfinále české ligy podlehli Mladé Boleslavi 3:6, jejich kapitán Tomáš Sladký se tak s hráčskou kariérou loučil v slzách. On i celé Vítkovice oprávněně cítili křivdu, utkání totiž rozhodly chyby sudích. Sladký je trpké soboty stále plný a zápas označil za největší šílenost, jakou kdy zažil. Bouří se hlavně proti nastavenému modelu finále.

Vítkovice v sobotu vedly nad Mladou Boleslaví v jediném utkání, které rozhodovalo o titulu, po dvou třetinách 3:2 a vyčítaly si, že náskok mohl být vzhledem k obrazu hry ještě vyšší.

V 55. minutě byl za stavu 3:3 přísně vyloučen Lukáš Hájek za blokování hole Daniela Šebka. Šlo o jediný dvouminutový trest v zápase a Mladá Boleslav přesilovku bleskově využila, byť střelec Jiří Curney stál při zásahu míčku nedovoleně v brankovišti.

Ostravané vrhli všechny síly do snahy o vyrovnání, odvolali brankáře, ale na startu 59. minuty inkasovali do prázdné branky gól na 3:5. Před ním rozhodčí Kamil a Tomáš Sojkovi, bratranci z Havířova, nezahlédli faul Patrika Suchánka na Matyáše Šindlera, po němž měl přijít volný úder.

Frustrace Vítkovic narůstala a vyvrcholila při dalším gólu na 3:6, jemuž předcházela hra rukou mladoboleslavského Milana Tomašíka. Ani jeden ze Sojků znovu nezapískal a sen Vítkovic o obhajobě triumfu z roku 2019 (vloni se kvůli koronaviru nehrálo) se zcela rozplynul.

"Pořád tomu nemůžu uvěřit, byla to vražda v přímém přenosu," hodnotí s třídenním odstupem vítkovický kapitán Tomáš Sladký. "Kdo zápas viděl, s tímto názorem souhlasí. Tím průběhem posledních pěti minut jsem zcela zhnusený a šokovaný," pokračuje.

A po předchozích zkušenostech s komunikací s médii se hned zkraje hovoru ujišťuje, zda může otevřeně odkrýt názor: "Mám se obávat, že některé moje odpovědi budou cenzurovány nebo staženy? Z minulých dní mám takovou zkušenost a nechci se s tím opět setkat," říká rázně.

Neomluvitelný zkrat rozhodčích

"Rozhodčí to nezvládli, žádný gól od stavu 3:3 neměl platit. Když jeden z nich zvedl ruku nad hlavu, že bude poprvé vylučovat, už věděli, že udělali chybu. Od toho momentu znervózněli a do konce jako by potom na hřišti nebyli. Je to lidský faktor, jenže oni těch chyb nakupili v posledních pěti minutách sezony tolik, že to není možné," zlobí se Sladký.

Že rozhodčí ovlivnili konečný výsledek, o tom je přesvědčen i televizní expert, bývalý florbalista a vicemistr světa Aleš Jakůbek. "O tom netřeba diskutovat. Co rozhodčí celý zápas zvládali, to jim na konci nefungovalo. Jako by je ten Curneyho gól z brankoviště vykolejil," souhlasí se Sladkým.

"Vyloučení bylo v kontextu předchozích 55 minut bez trestu přísné. A po gólu Curneyho přišel u rozhodčích blok. Podle mě si chtěli dát pozor, aby nic nezkazili, ale přišel pravý opak. Před očima jim utekly jasné zákroky, ale nedovedu si představit, že záměrně," tvrdí Jakůbek.

Ani Sladký nechce rozhodčí vinit z úmyslného naklánění roviny. "Znám je, jsou to rozumní a uvědomělí lidé z našeho kraje. Věřím, že také pro ně je to teď brutálně těžké, ale je to neomluvitelné," kroutí hlavou. "Až do 55. minuty vše pouštěli, mohli zůstat těch pět minut neviditelní," dodává.

Selhání lidského faktoru zkazilo Vítkovicím finále, ale to není hlavní vzkaz Sladkého, který se v 34 letech loučí s bohatou kariérou hráče. V žaludku mu nejvíce leží nastavený model play off, v němž od roku 2012 určuje vítěze mužské i ženské ligy v Česku jediný duel místo celé série.

Místo lákadla jen pseudo pozlátko

"Doufám, že tenhle náš zpackaný zápas byl posledním hřebíčkem do rakve projektu slavného superfinále. Vítkovice proti tomu bojují bez ohledu na to, jestli vyhrávají, prohrávají nebo se vůbec neúčastní. Tento model florbal zabíjí," míní muž, jenž odehrál za národní tým 132 zápasů, což znamená český rekord.

"Florbal zavedl koncept jednoho zápasu o všechno s vidinou propagace, přilákání diváků a sponzorů. Jenže teď už to tak zdaleka není. Podle mě je to nyní jen pseudo pozlátko, za kterým nic není. Týmy kvůli tomu musejí pracovat, jak nejsou zvyklé, už je to liché," popisuje expert Jakůbek.

Zavedení superfinále skutečně přineslo florbalu větší pozornost, vždyť čtyřikrát přišlo na mužské utkání více než 10 tisíc diváků. Ale také podle Sladkého se model v posledních letech už zcela míjí účinkem.

"Zpočátku to bylo dobré lákadlo, zajímavý impulz. Ale teď hráči a trenéři zjistili, že po tom, co sportu celý rok dávají všechno, rozhodne o výsledku 60 minut. Že jeden zápas ovlivní rozhodčí, bohužel. V sérii na čtyři výhry by to bylo o něčem jiném. Navíc po sezoně, která trvala až do poloviny června, je to naprosto zdrcující," vysvětluje Sladký.

Místo aby hráči odehráli čtyři až sedm kvalitních zápasů, hrají jeden, což podle Jakůbka i Sladkého nevede ke zlepšovaní českých florbalistů, spíš naopak. "Ve Švédsku to má určitou logiku, tam mají kvalitních utkání za celý rok tolik, že si to mohou dovolit. U nás to přichází až od semifinále, o finále se pak okrádáme," nechápe reprezentační rekordman.

"Pokud bude zápasů více, budeme mít více možností vidět, jak nám dorůstají hráči pro mezinárodní florbal. Měli by být vyslyšeni hlavně ti, kdo to finále hrají a pak český florbal zastupují na mezinárodní úrovni. Nicméně ne na funkcionářské, ale na hráčské úrovni," hlásí Jakůbek.

Sladký: Z cenzury jsem zděšen

Sladkému se model nelíbí po herní ani po ekonomické stránce. "Profit ze superfinále jde celý za florbalovým svazem. Kluby jsou jen komparz, trpí tím a nemají žádné finanční plusy," kritizuje.

A jedním dechem dodává, že se Vítkovice snaží rozjet velkou kampaň za navrácení k dřívějšímu modelu finálové série. "Teď je to šílenost, kterou zažíváme každý rok, věřím, že se připojí i další kluby," říká Sladký, jenž s Vítkovicemi ovládl superfinále v letech 2013 a 2019. Z celkových devíti případů chyběl ostravský celek v superfinále jen dvakrát.

Český florbal bohužel podle Sladkého doteď nebyl nakloněn diskuzi. "Dělal jsem různé rozhovory před superfinále a některé moje odpovědi byly staženy. Co se nehodilo do krámu svazu, nebylo zveřejněno. Jsem zděšen, že se tohle dnes děje," tvrdí účastník šesti mistrovství světa, z nichž má ve sbírce dvě bronzové medaile.

"Ano, byl jsem kritický a divil jsem se i tomu, proč se po sériích letošního play off dělaly měsíční karanténní pauzy, když sporty jako házená nebo volejbal fungovaly víceméně normálně. My jsme po semifinále čekali na jeden rozhodující zápas celý měsíc. To je po sportovní stránce šílené a zvrácené. A pak to ještě dopadne takhle," štve Sladkého.

"Nevím, proč má český florbal pořád potřebu se vyčleňovat a vymýšlet něco super, něco nového. Beru, marketing je důležitý, ale přece se dá kloubit se sportem. Superfinále není ten případ," doplňuje.

V červenci se bude čtyřiatřicetiletá legenda českého florbalu hlásit ve švýcarském městečku Chur, kde naplno rozjede trenérskou etapu coby asistent finského kouče Iiva Pantzara.

"Není to tak, že bych chtěl za sebou v českém florbalu pálit mosty. Mám určité ambice, které s Vítkovicemi, potažmo i s reprezentací souvisejí. Momentálně jsem ale strašně rád, že můžu odejít do Švýcarska, kde najdu klid, odstup a nebudu muset dál rěšit tuhle florbalovou ostudu v Česku," podotýká Sladký.

"Coby hráč jsem skončil, konec kariéry jsem si představoval trošku jinak. Pevně věřím, že projekt superfinále skončí a už ho nikdy nikdo neuvidí," uzavírá trojnásobný český šampion a vítěz švýcarské ligy.