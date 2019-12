Pokus číslo 34. Švédky nic nepodcení, ale šance na florbalový zázrak i tak vzrostla

České florbalistky narazí v druhém zápase mistrovství světa na favorizované Švédsko, které ještě nikdy v historii neporazily. To se teď podle rekordmanky v národním dresu Denisy Billé může změnit i díky triu českých hráček působících právě ve Švédsku.

31 porážek, jedna remíza a jedna prohra po nájezdech. Taková je bilance české ženské florbalové reprezentace proti osminásobným světovým šampionkám Švédkám. Pokus číslo 34 mají Češky na MS ve Švýcarsku dnes večer v rámci druhého utkání ve skupině.

"V jejich podání je to úplně jiný sport," říká o Švédkách bývalá dlouholetá reprezentantka Denisa Billá. "Všechno vychází z jejich perfektní ligy. V ní hrají zápasy v obrovském tempu a rychlosti, jakou Češky poznají jednou za dva roky na světovém šampionátu," vysvětluje.

"Potom je to utkání hrozně těžké a člověk si říká, že Švédky předvádí něco, co vůbec není možné zahrát," usmívá se obránkyně, která byla u pěti českých porážek proti Švédsku na MS.

Před dvěma lety v Bratislavě padly Češky v semifinále 1:7, na MS 2015 ve skupině velmi bolestivým poměrem 2:17, v boji o finále domácího turnaje před šesti lety také jednoznačně 2:9. Nicméně výsledky z poslední doby naznačují, že letos by mohla být česká naděje na zázrak větší.

Na říjnovém podniku série Euro Floorbal Tour, kde startují vedle Češek a Švédek ještě Finky a Švýcarky, prohrály Češky 5:6 až po nájezdech, před rokem v listopadu vyhrály Švédky 7:6. Zdá se, že se věčně čtvrté Češky letitým světovým vládkyním povážlivě přiblížily.

Naději by měla přiživit elitní útočná trojice

Je tedy první česká výhra, které se mimochodem muži dočkali před pěti lety, na spadnutí i v ženské kategorii? "Rozhodně," vypálí Billá. "Jenže se zároveň obávám toho, že Švédky na MS svůj výkon oproti ostatním turnajům ještě více vystupňují," varuje.

Češky půjdou podle reprezentační legendy do zápasu s tím, že na jednu stranu nemají co ztratit, ale na druhou by mohli se současným kádrem Švédky potrápit nebo překvapit. Žádné podcenění ze strany týmu, který vládne ženskému florbalu nepřetržitě od roku 2007, čekat nemohou.

"Respektují českou sílu a ví, jak silné je naše družstvo. Ostatně ověřily si to v Praze na turnaji Euro Floorbal Tour," konstatuje 33letá florbalistka, která si zahrála na osmi světových šampionátech a v dresu národního týmu zvládla rekordních 121 zápasů.

Výběr švýcarského trenéra Saschy Rhynera pro letošní MS už je bez ní, zato s třemi hráčkami z nejlepší ligy světa. Eliška Krupnová s Denisou Ratajovou válí ve Švédsku za Pixbo Wallenstam, Tereza Urbánková hraje v Malmö. V národním týmu je kouč spojil do úderného prvního útoku.

"Je na nich vidět, že hrají švédskou soutěž. V národním týmu se potom Švédkám dokážou vyrovnat a hrát stejný florbal jako ony," soudí Billá.

Kapitánka Krupnová zaznamenala při nedělním úvodním triumfu 14:2 proti Lotyšsku dva góly a dvě asistence, Ratajová měla ještě o přihrávku více a Urbánková se zastavila na bilanci 1+2. V brance zazářila Jana Christianová, která zastavila mnoho šancí pobaltských soupeřek.

"Byl to typický první zápas. Holky se potřebovaly seznámit s prostředím, Lotyšky jim to na začátku docela usnadnily, ale vyšlo to dobře. Je fajn, že si zastřílely všechny tři útoky i hráčky, které nebyly v základní sestavě," chválí Billá bývalé reprezentační kolegyně.

Ovšem zdaleka to nebyl výkon bez chyb a silnější soupeř by množství šancí zhodnotil lépe. "Obrana rozhodně nebyla stoprocentní, to proti Švédsku musí být. Minimálně jako na poslední Euro Floorbal Tour," doplňuje opora extraligových Střešovic.

Prohraných semifinále už bylo dost

Protože hrají Češky proti Švédsku už ve skupině, vyhnou se mu v bojích o finále. Při předpokládaném postupu do semifinále se v osudovém utkání střetnou pravděpodobně se Švýcarkami, nebo Finkami. "Měla by to být psychická výhoda," reaguje majitelka bronzové medaile z MS 2011.

Třetí místo ze St. Gallenu je dodnes jediným medailovým úspěchem českých žen. Od té doby přidaly Češky tři čtvrtá místa a pořadí nejlepší trojky zůstalo třikrát nezměněné. 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Švýcarsko. Nyní se šampionát po osmi letech vrátil do Švýcarska, do Neuchatelu.

"Světový florbal by potřeboval, aby došlo k rozbití této nadvlády. Cesta do finále je otevřená, holky na to mají," míní Billá. Také z reprezentačního tábora se před turnajem ozývaly hlasy ve stylu "prohraných semifinále už máme plné zuby". Zápas proti Švédkám leccos naznačí.

Švédky v sobotu v prvním utkání rozdrtily Slovensko 23:1. "Je to až příliš krutý výsledek, ale odpovídá to momentálnímu rozložení sil," krčí rameny Billá, která v pátek poletí podpořit Češky na rozhodující fázi MS osobně.

Utkání Česka proti Švédsku startuje v 19:30, studio ČT Sport vysílá od 19:15. V úterý dohrají Češky základní skupinu zápasem proti Slovensku.