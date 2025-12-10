Ostatní sporty

Zákaz pro Bělorusy a Rusy už neplatí, na sněhu mohou bojovat o olympiádu

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Šest lyžařů z Běloruska a tři z Ruska dostali od mezinárodní federace FIS povolení startovat v olympijských kvalifikačních závodech. Jsou mezi nimi i olympijská vítězka v akrobatických skocích Hanna Huskovová z Běloruska nebo ruská mistryně světa v Big Airu Anastasija Tatalinová.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Reuters

FIS dnešním rozhodnutím reagovala na verdikt sportovního arbitrážního soudu CAS z minulého týdne, podle nějž se ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté mohou jako neutrální sportovci vrátit do mezinárodních soutěží a zapojit se do kvalifikací na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Rusové a Bělorusové byli ze soutěží FIS vyloučeni po vojenské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Federace neuvedla, zda některé žádosti zamítla. Pro udělení neutrálního statusu je třeba, aby sportovci veřejně nepodporovali válku a neměli vazby na vojenské nebo státní bezpečnostní složky.

Mezi šesti běloruskými lyžaři je i Huskovová, která získala zlato v akrobatických skocích na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 a o čtyři roky později v Pekingu skončila druhá. Ruska Tatalinová se v roce 2021 stala mistryní světa v Big Airu.

Víkendových závodů Světového poháru v Davosu se budou moci zúčastnit i ruští běžci na lyžích Savelij Korostělev a Darija Něprjajevová.

Uzávěrku olympijských kvalifikací FIS stanovila na 18. ledna. Ruští a běloruští sportovci a funkcionáři by navíc mohli mít problémy se získáním víz do některých zemí, kde se závody SP budou konat.

 
Zimní sporty Ruský útok na Ukrajinu 2022

