Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

před 2 hodinami
Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová zvítězila na mistrovství světa v Tokiu v běhu na 400 metrů ve druhém čase historie 47,78 sekundy. Jarmilu Kratochvílovou připravila o rekord šampionátu z Helsinek 1983. Výkon české atletické legendy 47,99 dnes pokořila o jednu setinu i stříbrná Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky.
Sydney McLaughlinová-Levroneová v cíli čtvrtky
Sydney McLaughlinová-Levroneová v cíli čtvrtky | Foto: ČTK

Světová rekordmanka na 400 metrů překážek McLaughlinová-Levroneová mezi specialistkami na hladkou čtvrtku potvrdila, že je mimořádně rychlá. Osobní maximum ze semifinále stlačila o dalších 51 setin a přiblížila se na 18 setin 40 let starému světovému rekordu Marity Kochové z tehdejší NDR. Olympijská vítězka a obhájkyně titulu Paulinová na ni v závěru dotírala, ale ani životní výkon jí na zlato nestačil.

Bronz získala Salva Ajd Násirová z Bahrajnu (48,19).

Mistrovství světa v atletice v Tokiu:

Finále:

Muži - 400 m: 1. Kebinatshipi (Botsw.) 43,53, 2. Richards (Trin.) 43,72, 3. Ndori (Botsw.) 44,20, 4. McDonald (Jam.) 44,28, 5. Nene (JAR) 44,55, 6. Nakadžima (Jap.) 44,62. Oštěp: 1. Walcott (Trin.) 88,16, 2. Peters (Gren.) 87,38, 3. Thompson (USA) 86,67, 4. Jadav (Indie) 86,27, 5. Weber (Něm.) 86,11, 6. Yego (Keňa) 85,54, …11. Vadlejch (ČR) 78,71.

Ženy - 400 m: 1. McLaughlinová-Levroneová (USA) 47,78, 2. Paulinová (Dom. rep.) 47,98, 3. Násirová (Bahr.) 48,19, 4. Bukowiecká (Pol.) 49,27, 5. Anningová (Brit.) 49,36, 6. Gómezová (Kuba) 49,48.

Trojskok: 1. Pérezová (Kuba) 14,94, 2. Lafondová (Dominika) 14,89, 3. Rojasová (Ven.) 14,76, 4. Poveaová (Kuba) 14,72, 5. Rickettsová (Jam.) 14,56, 6. Mooreová (USA) 14,51.

Kvalifikace:

Ženy - výška: 1. Hrubá (ČR), Lakeová (Brit.), Mahučichová, Levčenková (obě Ukr.), Pattersonová, Olyslagersová (obě Austr.), Topičová (Srb.) všechny 192.

 
