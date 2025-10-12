Fenomenální finiš přinesl první irský triumf. Bolestný závod pro obhájce Sexy Lorda

Stumptown rozhodl o vítězství ve slavném dostihu ve finiši, v němž předčil High In The Sky, s kterým usiloval žokej Jan Faltejsek o třetí triumf za sebou a osmý celkově. Třetí doběhl outsider Čáryjape.
Obhájce prvenství Sexy Lord s Jaroslavem Myškou těsně před cílem z dostihu odstoupil. Druhý z vítězů loňského ročníku Godfrey kvůli zranění nestartoval.
Náročný dostih na 6900 metrů s 31 překážkami dokončilo 11 z 15 startujících. Na Taxisově příkopu ztratili jezdce Klarc Kent a Stormmy. Na Velkém anglickém skoku skončily ze stejného důvodu naděje Dumona Roclaye. Před poslední překážkou žokej Myška zastavil Sexy Lorda, který se loni kvůli chybějící cílové fotografii kuriózně podělil o vítězství s Godfreyem.
Stumptown letos s Donoghuem vyhrál kros v Cheltenhamu a nyní přidal úspěch ve Velké pardubické, v níž se běželo o dotaci pět milionů korun. Před ním naposledy zvítězil ze zahraničních účastníků v roce 1995 britský kůň It's a Snip.
Překážkový dostih Velká pardubická se Slavia pojišťovnou (steeplechase cross country, 6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč):
1. Stumptown (žokej Donoghue, trenér Cromwell, stáj Furze Bush Syndicate), 2. High In The Sky (ž. Faltejsek), 3. Čáryjape (ž. Čmiel), 4. Cuwall (ž. Kocman), 5. Zarate (ž. Best), 6. Gentleman De Reve (am. Davies). Čas: 9:06,55. Výrok: jistě 3/4 - 6 - 3 - 4 1/4 - 4 1/2.
Další dostihy: I. Manorie (ž. Odložil) - Ironika - Askerana, II. Roscoff (ž. Faltejsek) - Sunset - Serena Chope, III. George of Beaumont (ž. Faltejsek) - Storm of Beaufay - Gemill, IV. Hibernian (ž. Kratochvíl) - Sardinie - Greek Dessert, V. Angkor Wat (ž. Odložil) - Hola Que Tal - Korfu, VI. Chittussi (ž. Velek) - Mr Zuru - Mao Boy.