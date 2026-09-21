Fenomén doby má ve špičce Čecha. Aféra s výkaly? Řešit by se mělo něco úplně jiného

Osm kilometrů běhu a mezi nimi osm cvičebních stanovišť, která závodníka postupně lámou fyzicky i psychicky. To je Hyrox, pořád ještě velmi mladá sportovní disciplína, ovšem s olympijským výhledem. Ve velkém rozhovoru ji představuje Tomáš Tvrdík, nejlepší Čech v Hyroxu a světový rekordman své kategorie. Komentuje i nechvalnou „fekální kauzu“.
Hyrox je vidět na sociálních sítích, mluví se o něm v posilovnách. Proč je tak populární?
Odvíjí se to od základní myšlenky toho sportu. Zakladatelé chtěli vymyslet soutěž pro lidi, kteří se udržují fit a nechtějí být jednostranně zaměření. Povedlo se jim to, proto to má úspěch. Z Hyroxu se stává to, co je pro běžce půlmaraton nebo maraton. Když ve fitness komunitě řeknete, jaký čas se vám povedlo zaběhnout v Hyroxu, spoustu lidí si vás podle toho dokáže zařadit.
Jak vypadá Hyrox
Závod na osm stejných okruhů, po každém kilometru běhu následují jednotlivá stanoviště:
1. SkiErg - 100 metrů na trenažéru lyžování, 2. Sled Push - 50 metrů tlačení naložených saní, 3. Sled Pull - 50 metrů tahání saní za lano, 4. Burpee Broad Jumps - 80 metrů angličáků spojených se skokem dalekým vpřed, 5. Rowing - 1000 metrů na veslovacím trenažéru, 6. Farmer‘s Carry - 200 metrů přenášení kettlebellů, 7. Sandbag Lunges - 100 metrů výpadů se zátěžovým vakem na zádech, 8. Wall Balls - 100 opakování dřepu s medicinbalem a házením na terč.
Už je to takový fenomén?
Soudím to podle bubliny, ve které se pohybuju a kde to tak funguje. Je pravda, že v Česku ta bublina ještě pořád není tak velká - respektive ten hype Hyroxu - jako v západní Evropě. Jinak už se ten sport ale rozvíjí celosvětově, v Americe, Asii, Austrálii i Africe. Stává se z toho globální fenomén.
Kdy Hyrox vznikl a jak dlouho se mu věnujete vy?
Pochází to z Německa, konkrétně z Hamburku, a první závod se běžel v roce 2017. Pak tomu ustřihl křídla covid, až po něm to nabralo současný obrovský boom. Já jsem svůj první Hyrox běžel na podzim před pěti lety.
Přišel jste z prostředí závodů Spartan Race, že?
Ano, ve Spartan Race jsem závodil v letech 2017 až 2020, v rámci Česka a Evropy se mi v nich docela dařilo. Ale tahle disciplína podle mě doplatila na covid daleko více než Hyrox. Po té pauze se hodně lidí ke Spartanu už nechtělo vrátit, hledali novou výzvu.
Hraje v tomto porovnání pro Hyrox menší technická náročnost? Cviky vypadají jednodušeji než ve Spartanu.
Přesně tak. Hyrox je dělaný tak, aby byl přístupný opravdu úplně všem. Tak jako se můžete přihlásit na půlmaraton, aniž byste na něj kdykoliv trénoval, stejně tak se můžete přihlásit na Hyrox. Jak ho dokončíte, jak dlouho vám to bude trvat a jak si ho užijete nebo protrpíte, to už záleží na tom, jak jste připravený. Ale můžete to jít zkusit, protože tam není nic, co byste fyzicky nezvládl. Nejsou tam technicky náročné disciplíny, které by nejdříve bylo potřeba pilovat a učit se, abyste je vůbec mohl zdolat. Každý cvik samostatně je svým způsobem hrozně jednoduchý. Náročnost je pak dána spojením s během a počtem opakování nebo vzdáleností u těch cviků. Dohromady je to vytrvalostní závod.
Vy jste se od toho podzimu 2021 prokousal až mezi nejlepší Hyrox sportovce na světě. Letošní třetí místo z mistrovství Evropy a deváté z mistrovství světa jsou vaše největší úspěchy?
Ano, krásné ocenění je i to, že od loňského prosince jsem držitel světového rekordu nad 40 let. Letos na ME v Londýně jsem svůj nejlepší čas ještě o kus vylepšil na 53 minut a 18 sekund.
I mimo kategorii nad 40 let to patří mezi historicky nejlepší časy, že?
Je to jeden z nejlepších deseti časů Hyroxu, i když někteří lidé ho překonali vícekrát. Ale jen pět nebo šest lidí na světě dokázalo dokončit závod rychleji než já.
Nedávno jste oznámil, že se stáváte profesionálním Hyrox sportovcem. Tušil jste někdy, že to v tomto sportu bude možné?
Samozřejmě ne, navíc v Česku. Ale když jsem ten sport poprvé zaregistroval, říkal jsem si, že to je ono. Že tady můžu využít svou sportovní historii, od vytrvalosti z cyklistiky, přes sílu ze strongmanů až po běhání a univerzalitu ze Spartana. Po něm jsem se věnoval ještě crossfitu. Proto jsem už na první závod přišel jako hotový Hyrox atlet a rychle jsem svůj čas zlepšoval. Od té doby se všichni ve světové špičce zefektivňujeme, obrušujeme hrany a jsme více specifičtí pro nároky toho sportu.
Profesionálem jste díky spolupracím se sponzory?
Ano. To, že se můžu Hyroxu věnovat jako profesionál, mi umožňují smlouvy s největšími značkami v oboru. Dobrá i špatná věc pro všechny sportovce jsou sociální sítě. Můžete být extrémně dobrý sportovec, ale bez těch sítí máte strašně těžkou pozici ve vyjednávání se sponzory. I tohle je součást kariéry, na které se musím snažit pracovat.
V první otázce jste odpovídal, proč je Hyrox tak populární. Zkuste ještě rozvést jeho pozitiva.
Příprava na ty závody je z hlediska zdraví a longevity podle studií to nejlepší, co pro své tělo můžete dělat. Kombinace vytrvalosti a silového zatížení těla je to, co vám vybuduje základnu, nepřetížíte se jednostranně. Tělo není v jednom směru vynikající a ve druhém slabé, je takové univerzální. To je přesně to, co člověk potřebuje do vyšších let - mít kompletní základnu, vytrvalost i svaly. Čím větší balíček si do stáří přinesete, tím déle z něj můžete odebírat a zůstávat funkční.
Má díky tomu Hyrox nadějné vyhlídky do budoucna? A třeba i z pohledu divácké atraktivity?
Rozhodně. Ambice pořadatelů Hyroxu je dostat ten sport na olympiádu. Formát může být atraktivní, to dokazují přenosy z nejlepších závodů na YouTube. Je tam neustálá akce, každý závodník je dobrý v něčem jiném a pořadí se stále mění. Ještě mám jednu věc k tomu srovnání se Spartan Race.
Jakou?
Hyrox dává stranou neznámou v podobě terénu, počasí a diskomfortu, který je s tímhle spojený. Je to indoorový závod, podmínky a trať jsou vždycky stejné. Díky tomu standardizovanému formátu se můžete porovnávat na základě času vlastně s celým světem. Spartan tohle nemá. Navíc mnoho lidí si sice rádo vyzkouší takový ten extrém v podobě plazení se blátem pod ostnatým drátem, ale ne každý to chce opakovat.
Než jste se stal profesionálním sportovcem, byl jste voják. Armáda je asi ideální průpravou pro Hyrox, že?
Ano, v tom se to všechno kloubí. To je povolání, kde člověk fyzickou zdatnost využívá a zlepšuje. Je to optimální spojení.
V armádě jste byl až do letošního roku?
Stále ještě jsem aktivní voják, jen v tuhle chvíli mám dlouhodobou neplacenou dovolenou. Armáda mi tímhle krokem vyšla vstříc, abych se mohl naplno věnovat Hyroxu a reprezentovat. Pořád jsem vedený jako voják z povolání, ale v tuhle chvíli tu práci nevykonávám.
Které stanoviště v Hyroxu je vaše oblíbené a naopak?
Těžko se to posuzuje, ale obecně jsou pro mě lepší stanoviště se stroji, takže běžkařský a veslařský trenažér, a pak ještě nošení kettlebellů. Nejméně oblíbená souvisí s tím, že jsou na konci závodu, kdy už je člověk hodně unavený. Navíc poslední dvě disciplíny mají sto opakování. Výpady se zátěží na zádech a Wall Balls, tedy 100 dřepů s medicinbalem, který musíte vyhodit do terče ve třech metrech. To jsou opravdoví zabijáci, když chcete docílit co nejlepšího času.
Jak se po nich člověk cítí?
Každý závod je takový, jaký si ho uděláte vy sami nebo jak vám připraví tempo soupeři. Ve světové elite to funguje tak, že běžíte a cvičíte částečně podle ostatních. Je to skoro hodinový výkon, kdy jste neustále na hranici takzvaného druhého laktátového prahu. To je hranice, kdy jste schopen podávat maximální výkon a zároveň ho držet dlouhodobě na desítky minut. Pohybujete se na té hranici, někdy chviličku pod, jindy chviličku nad. A je to hranice velmi vysokého diskomfortu. Závod v elitní kategorii je vlastně 55 minut v pekle. Když proběhnete cílem, tak většinou pár minut jen ležíte na zemi a hledáte polohu, ve které by vám bylo trošku méně ouvej. A taková většinou není. V té chvíli si říkáte, že je to strašné.
V posledních týdnech se stal virálním případ Australanky Joanny Wietrzykové, která dokončila Hyrox v Pekingu navzdory zažívacím potížím doslova potřísněná výkaly. Co jste na to říkal?
Musím říct, že mi spíš přijde smutné, že až kvůli téhle události většina světových nebo českých médií zaregistrovala, že existuje něco jako Hyrox, kterému se dnes věnují miliony lidí po celém světě. Až tohle je najednou headline a je to smutný obraz doby. Řešit by se měly úspěchy, ale více znamenají skandály a senzace. Nicméně pojďme k otázce.
Wietrzyková se octla pod palbou kritiky, že v závodě pokračovala.
Závodník na té elitní úrovni je opravdu v takovém vypětí, že v mnoha případech není schopný racionálně uvažovat. Za to, že v takovém stavu závod dokončila, bych na ni nebyl naštvaný, neobviňoval bych ji. Nicméně kdo jednoznačně udělal chybu, to jsou lidi, kteří tam byli s ní, a pořadatelé. Oni ji z toho závodu měli stáhnout. Ano, mnoho lidí říká, že to z jejího pohledu bylo sobecké, ale v tom vypětí je opravdu těžké udělat správné rozhodnutí.
Ve vytrvalostních závodech ale tohle není nic neobvyklého, ne? Byť ne v takovém rozsahu. Zažil jste to někdy?
Je to tak, zažívací potíže jsou ve vytrvalostních sportech poměrně běžné. Třeba na maratonech to není nic neobvyklého. Já osobně jsem v několika závodech Spartanu taky musel zmizet do lesa, jenže tam máte tu možnost. V indoorovém sportu je to samozřejmě problém a pro Hyrox určitá „red flag“. Pořád je to nový sport, pořád se učí a věřím, že teď učiní nějaká opatření.
Jaké jsou vaše nejbližší cíle? Sezona vám nedávno začala, že?
Ano, hlavní sezona Hyroxu probíhá zhruba jako školní rok, v červnu vrcholí mistrovstvím světa. Mým nejbližším cílem je závod v Oslu příští víkend. Bude to druhý závod sezony, v Tenerife jsem začal druhým místem. První velký cíl bude závod 15 nejlepších na světě na konci října v Hamburku a ultimátní cíle jsou evropský a světový šampionát. Na Evropě bych chtěl minimálně zopakovat třetí místo. Co se týče MS, celou sezonu bude probíhat kvalifikace, budu se snažit tu svou laťku pozvednout zase výše.
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