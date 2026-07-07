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Sport

Fantastický Vacek. Přichystal výhru parťákovi, přeskočil Pogačara a oblékl cenný dres

ČTK

Mathias Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. Čtyřiadvacetiletý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Madsi Pedersenovi, sám projel cílem ve městě Foix jako desátý.

Český cyklista Mathias Vacek za Slovincem Janem Tratnikem ve čtvrté etapě Tour de France 2026
Český cyklista Mathias Vacek za Slovincem Janem Tratnikem ve čtvrté etapě Tour de France 2026Foto: Reuters
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Novým lídrem je dnes osmý Nor Torstein Träen, Vacek na něj ztrácí tři minuty a 50 sekund.

Peloton s hlavními favority na celkové prvenství dorazil až s mankem 13 minut. Träen tak po čtvrté etapě převzal žlutý dres od Slovince Tadeje Pogačara.

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