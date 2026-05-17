Fantastický úvod sezony pro Vadlejcha. Poprvé od olympiády hodil za 85 metrů

Oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezony vyhrál mítink v Tokiu výkonem 85,24 metru. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý.
Oštěpařské soutěže se na zlatém mítinku Kontinentální tour zúčastnil z českých reprezentantů ještě Martin Konečný, jenž se výkonem 77,53 zařadil na páté místo.
Trojnásobný medailista z mistrovství světa Vadlejch se po loňské sezoně poznamenané zraněním kolena a dalšími zdravotními problémy vrátil k závodům v solidní formě.
Pětatřicetiletý atlet v Tokiu předvedl nejdelší pokus ve druhé sérii a vedle vítězství si díky němu zajistil i účast na mistrovství Evropy v Birminghamu, protože o více než dva metry překonal ostrý limit Evropské atletiky stanovený na 83 metrů.
V Británii by měl v srpnu obhajovat dva roky starý titul z Říma.
Z Tokia odjede Vadlejch dobře naladěný.
„Byl to krásný první závod sezony. Znovu jsem si potvrdil, že to tu mám rád. Byl jsem tu potřetí a potřetí se mi povedlo vyhrát. Skvělá bilance. Tak uvidíme, co přinese sezona. Cíl je jasný: Birmingham a mistrovství Evropy," uvedl v tiskové zprávě.
Další starty plánuje na mítincích Diamantové ligy v Rabatu (31. května) a Římě (4. června).
Na rozdíl od Vadlejcha v Tokiu neuspěla olympijská šampionka Haruka Kitagučiová, která zahájila první sezonu pod vedením světového rekordmana Jana Železného.
Japonská oštěpařka hodila jen 60,36 metru a skončila pátá. Vyhrála Rhema Otaborová z Baham výkonem 61,57.
Na stovce potvrdil roli největšího favorita olympijský vítěz Američan Noah Lyles. Jednoznačně zvítězil časem 9,95 sekundy.
