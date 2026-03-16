Fantastický Ondra. Nejméně čtyřikrát vyrovnal světový rekord, zdolal legendární cestu

Nejlepší český lezec Adam Ondra byl v zimě úspěšný na skalních boulderech. Na různých místech od konce října čtyřikrát zdolal cestu zatím rekordní obtížnosti 8c stylem flash, tedy hned na první pokus se znalostí informací o cestě.
Se závodním boulderingem skončil Ondra loni při domácím závodě Světového poháru, protože v současném moderním stylu trpěla jeho ramena. Outdoorový bouldering je ale k pohybovému aparátu mnohem šetrnější a Ondra v něm hledal nové výzvy.
"Měl jsem sice kratší období, kdy jsem bouldroval intenzivněji, třeba v roce 2011, ale jinak jsem to bral jako doplňkovou disciplínu. Na skalách jsem se věnoval větším projektům. Teď jsem chtěl zkusit něco méně stresového. O to víc mě návrat k boulderingu lákal, abych věděl, kam se můžu v téhle disciplíně posunout," vysvětloval.
Pro loňský rok si dal za cíl vylézt stylem flash alespoň jeden boulder obtížnosti 8c, tedy hranice, kterou poprvé v létě 2025 prolomil Němec Yannick Flohé boulderem Foundation’s Edge ve švýcarském Fionnay.
Právě na této cestě později uspěl i Ondra a pak se mu dařilo i na jiných boulderech stejné obtížnosti.
"V boulderingu je pořád spousta míst, kde jsem nikdy nelezl. A navštěvovat nové lokality, to je pro mě velká mentální vzpruha. Místo práce na jednom velkém projektu jsem si jako cíl stanovil vylézt co nejtěžší bouldery stylem flash,“ prozradil fenomenální český lezec.
„Letos se mi podařily další tři bouldery obtížnosti 8C, takže jsem teď minimálně čtyřikrát vyrovnal světový rekord," pochvaloval si Ondra.
Nejvíce si cení boulderu Emotional Landscapes v rakouském Maltatalu. "Je to legendární a technicky nesmírně komplikovaná cesta, má hodně málo přelezů, ač to hodně lidí zkoušelo,“ vysvětloval čtyřnásobný mistr světa.
„Nejenže je těžký, je i hodně komplikovaný technicky. Proto lidé, kteří ho už vylezli, na tom museli hodně pracovat, aby pochopili ty komplexní pohyby," popisoval.
Ve Švýcarsku pokořil boulder Lion''s Share a Celestite. Na druhém jmenovaném lze uspět jen díky velmi specifické technice.
"U Celestite jde o každý milimetr natočení těla a zakládání kolen do neznatelných výstupků. Je to styl lezení, který mám rád. Měl jsem obrovskou radost, že se to všechno na první pokus povedlo," usmíval se Ondra.
S příchodem jara pro něj boulderová sezona skončila a začíná mu tvrdá příprava na závodní sezonu na umělých stěnách. Krátké, silové cesty mění za dlouhé stěny s lanem.
"Potřebuji nabrat vytrvalost před závodní sezonou a Světovým pohárem, kde to není jen o čisté síle, ale i vytrvalosti. Tuto sílu se nyní budu snažit přetavit do ideální formy, abych se divákům v Praze představil na začátku června v co nejlepším světle," dumal Ondra.
