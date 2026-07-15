Extrémně rychlou etapu Tour vyhrál Nor. Pogačar bezpečně drží žlutý trikot

Hromadný spurt v závěru 11. etapy cyklistické Tour de France ovládl norský jezdec Søren Wærenskjold, který díky odvážnému nástupu ve finiši předčil známější sprintery v čele s druhým Nizozemcem Olavem Kooijem a třetím Belgičanem Jasperem Philipsenem.
Nejlepší z Čechů Pavel Bittner obsadil 23. místo. Průběžně dál jasně vede Slovinec Tadej Pogačar.
O vítězi rovinaté etapy z Vichy do Nevers se dvěma vrchařskými prémiemi čtvrté kategorie rozhodl navzdory dlouhému úniku po více než 161 kilometrech až hromadný spurt.
V něm byl nejlepší šestadvacetiletý Wærenskjold ze stáje Uno-X Mobility, který si při čtvrté účasti na Tour připsal premiérové etapové vítězství. S průměrnou rychlostí téměř 51 km/h byla dnešní etapa nejrychlejší etapou s hromadným startem v historii Tour.
V čele průběžné klasifikace má Pogačar i nadále více než tříapůlminutový náskok před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
Hvězdný slovinský cyklista míří ke třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově, jímž by vyrovnal rekordní bilanci Belgičana Eddyho Merckxe, Španěla Miguela Induraina a Francouzů Jacquese Anquetila a Bernarda Hinaulta.
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