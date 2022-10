Tolik sněhu a lavin nepamatuju. Tak probíhala česká expedice na Manáslu

Horolezec Jan Trávníček v minulosti dvakrát stanul na vrcholu nepálské osmitisícovky Manáslu a letos se na "Horu Ducha" vypravil již popáté. Na snímky z letošní expedice i s jeho původním komentářem se můžete podívat ve fotogalerii.

Samotný Trávníček se na vrchol Manáslu (8163 metrů), který je považován za jednu z "lehčích" osmitisícovek, podíval v roce 2011 a o deset let později. Celkem se na "Horu Ducha", jak zní místní název hory, vydal už pětkrát, přičemž v posledních letech expedice sám organizuje.

"Okolo Manáslu a na něm jsem strávil více času než v Praze. Sice tam není orloj, ale místo něj jsou tam jakové a vysokohorské stany. Výhledy jsou tam také krásné, asi jako z vyškovské věže. Prostě to tam moc dobře znám," říká Trávníček.

Manáslu ovšem letos na podzim svoji pověst spíše vstřícné osmitisícovky nepotvrdila. Kvůli přívalům sněhu se na vrchol dostalo jen minimum lezců, tři horolezce dokonce na jejích svazích zabily laviny.

"Hora Ducha bohužel nebyla letos výstupům nakloněna. Předváděla nám svou odvrácenou tvář téměř celou dobu našeho pobytu. Úspěšných horolezců na vrcholu bylo jen málo, a to ještě za velké asistence šerpů. Začalo to pádem Miri (Miroslavy Jirkově) do trhliny při aklimatizaci, při kterém si poranila meniskus. I dalších téměř 400 horolezců s lezeckým permitem bojovalo spíše s rozmary počasí než se samotným obtížným výstupem. Tolik lavin, tolik sněhu, tolik silného větru a tak málo sluníčka jsem tady ještě nezažil. Bohužel to stálo život minimálně tři lidi," říká Trávníček.

I přes nepřízeň počasí si nakonec česká výprava, kterou tvořil mix začínajících i zkušenějších horolezců, připsala jeden úspěšný výstup, o který se postaral Marek Novotný.

"Že letos na vršku stál z celé party s obrovskou dávkou štěstí a za velké pomoci celého týmu při výstupu i cestě dolů "pouze" Mára Novotný, nepovažuji za největší úspěch celé výpravy. Samozřejmě super a máme radost, ale nejvíce jsem šťasten, že se většina z celé skupiny dostala až do výšky 7400 metrů, do posledního výškového tábora, ale hlavně z něj i v silné bouřce bezpečně sestoupila. Když se prostě příroda z nějakého důvodu naštve, tak jsme celé mocné lidstvo strašně malincí a bohužel nám to musí stále připomínat," dodává "Tráva".

Jak letošní výprava probíhala, si můžete i s Trávníčkovým komentářem prohlédnout v přiložené fotogalerii.