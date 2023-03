Evropský šampion padl na Ukrajině, bylo mu 22 let. Sláva hrdinovi, napsal parťák

Země Evropské unie o rok prodlouží dobrovolné patnáctiprocentní omezení spotřeby plynu, aby si zajistily jeho dostatečné zásoby na příští topnou sezonu. Shodli se na tom dnes ministři energetiky členských států, kteří podpořili návrh Evropské komise (EK) na prodloužení loni zavedených úspor do března příštího roku. Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla, že je to nejlepší způsob, jak předejít riziku nedostatku plynu v době, kdy bude nejvíce potřeba.

Evropský blok se v reakci na omezování dodávek plynu z Ruska kvůli invazi na Ukrajinu poprvé rozhodl snížit spotřebu loni v červenci za českého předsednictví. Pravidla spojená mimo jiné se snižováním teplot ve veřejných budovách platí od loňského srpna do tohoto pátku.

"Fungovalo to dobře a je to nejlepší způsob, jak zaručit dosažení odpovídající úrovně zásob," řekla Simsonová. Místo plánovaných 15 procent podle ní unie dokázala spotřebu snížit do ledna o více než 19 procent.

Někteří experti se však obávají, že omezovat poptávku po plynu bude složitější v nadcházejících teplých měsících, kdy se tato surovina nepoužívá k vytápění, ale zejména v průmyslu. Proti návrhu dnes byli ministři z Maďarska a Polska, což ale jeho přijetí na ministerské úrovni nezabránilo. Členské země návrh písemně schválí v příštích dnech.