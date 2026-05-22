22. 5. Emil
Everest má další historický zápis. Brit Cool vystoupal na vrchol podvacáté

ČTK

Brit Kenton Cool dnes vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest, když nejvyšší horu světa zdolal již podvacáté.

Kenton Cool při zdolávání vrcholu Mount EverestuFoto: Profimedia
Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na pořadatele expedic.

Dvaapadesátiletý Cool vystoupal na 8849 metrů vysoký vrchol ještě před svítáním a nyní se vrací do nižších táborů, sdělil Reuters zástupce organizátora expedic Himalayan Guides.

Cool "tiše přepisuje knihy rekordů", řekl Reuters pořadatel expedic Lukas Furtenbach z rakouské společnosti Furtenbach Adventures, který zdolal nejvyšší vrchol světa čtyřikrát.

"Má nejvíce výstupů na Everest ze všech lidí mimo šerpy (...) a přitom to u něj pořád působí jako jen další procházka po kopcích. Absolutní legenda," řekl Furtenbach agentuře ze základního tábora. Cool dnes šel s jedním z Furtenbachových týmů.

Cool poprvé stanul na Everestu v roce 2004 a od té doby tento výkon opakuje každý rok s výjimkou období, kdy úřady horu z různých důvodů uzavřely. Tvrdí ovšem, že zdolání Everestu není žádná rutina.

"Nikdy to není o nic snazší ani o nic méně hrozivé. Je to nejvyšší hora světa a vyzařuje z ní neuvěřitelná majestátnost," uvedl Cool v prohlášení.

"Abych se v tomto prostředí mohl pohybovat bezpečně, spoléhám se na každou špetku zkušeností, kterou mám. Stát na vrcholu už po dvacáté je něco naprosto výjimečného," dodal.

Cool po jednom ze svých předchozích výstupů řekl, že jej překvapuje zájem o jeho úspěch, protože skutečnými rekordmany jsou podle něj nepálští šerpové. Absolutní rekord drží šerpa Kami Rita, který má za sebou již 32 výstupů.

Cesta na Mt. Everest nikdy nebude snadná, jste tam na návštěvě, ta výška není slučitelná se životem, říká horolezec Ivo Grabmüller. | Video: Emma Smetana
Nejnovější
Ruská armáda s vlajkou v Pokrovsku

ŽIVĚ Ruská vojska plně okupují Pokrovsk a Myrnohrad, zní z Ukrajiny

Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Myrnohrad na východě Ukrajiny, uvedl ve čtvrtek podle agentury Unian Roman Pohorilyj, spoluzakladatel a analytik projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. I mapy bojiště od DeepState nyní ukazují úplné ovládnutí obou měst Rusy, i když ještě 17. května označovaly severovýchodní okraje Pokrovska za šedou zónu.

Policie ČR, policistka

GIBS při razii zajistila litry tekuté extáze, obviněn je i policista

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes deset litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. GIBS o tom v pátek informovala v tiskové zprávě.

Vůz záchranné služby přijíždí před střední školu v Poděbradské ulici, kterou policie po napadení evakuovala; 21. května 2026, Pardubice.

„Nejhorší možný konec.“ Co se stalo v Pardubicích?

Dívka, kterou v Pardubicích údajně ve čtvrtek před školou pobodal spolužák, zemřela. Potvrdila to policie. Motivem měly být pravděpodobně osobní vztahy. Deník Aktuálně.cz popisuje, co je o tragickém případu dosud známo.

Americký prezident Donald Trump. Foto z 2. května 2026.

Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5000 vojáků

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Polský prezident Karol Nawrocki za vyslání dalších vojáků poděkoval.

