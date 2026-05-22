Everest má další historický zápis. Brit Cool vystoupal na vrchol podvacáté

Brit Kenton Cool dnes vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest, když nejvyšší horu světa zdolal již podvacáté.
Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na pořadatele expedic.
Dvaapadesátiletý Cool vystoupal na 8849 metrů vysoký vrchol ještě před svítáním a nyní se vrací do nižších táborů, sdělil Reuters zástupce organizátora expedic Himalayan Guides.
Cool "tiše přepisuje knihy rekordů", řekl Reuters pořadatel expedic Lukas Furtenbach z rakouské společnosti Furtenbach Adventures, který zdolal nejvyšší vrchol světa čtyřikrát.
"Má nejvíce výstupů na Everest ze všech lidí mimo šerpy (...) a přitom to u něj pořád působí jako jen další procházka po kopcích. Absolutní legenda," řekl Furtenbach agentuře ze základního tábora. Cool dnes šel s jedním z Furtenbachových týmů.
Cool poprvé stanul na Everestu v roce 2004 a od té doby tento výkon opakuje každý rok s výjimkou období, kdy úřady horu z různých důvodů uzavřely. Tvrdí ovšem, že zdolání Everestu není žádná rutina.
"Nikdy to není o nic snazší ani o nic méně hrozivé. Je to nejvyšší hora světa a vyzařuje z ní neuvěřitelná majestátnost," uvedl Cool v prohlášení.
"Abych se v tomto prostředí mohl pohybovat bezpečně, spoléhám se na každou špetku zkušeností, kterou mám. Stát na vrcholu už po dvacáté je něco naprosto výjimečného," dodal.
Cool po jednom ze svých předchozích výstupů řekl, že jej překvapuje zájem o jeho úspěch, protože skutečnými rekordmany jsou podle něj nepálští šerpové. Absolutní rekord drží šerpa Kami Rita, který má za sebou již 32 výstupů.
