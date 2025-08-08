Erotické pomůcky na hřišti ženské ligy se množí. Jde o reklamu, viníkům hrozí vězení

Sexuální hračka přistála na palubovce už ve čtyřech zápasech, naposledy ve čtvrtečním utkání mezi Chicagem a Atlantou. Během vyšetřování incidentů v Atlantě a ve Phoenixu zatkla policie dvě osoby.
"Měl to být vtípek a měl z toho být virál. Do budoucna máme připraveno další žerty, ale budou neškodnější a vkusnější," uvedl mluvčí skupiny, který zůstal v anonymitě.
Házení začalo koncem července a hráčky počínání narušitelů odsoudily jako hloupé a bez respektu. "Je to naprosto neuctivé. Opravdu nechápu, o co jde. Je to nezralé. Kdokoli tohle dělá, musí dospět," řekla pivotka Chicaga Elizabeth Williamsová.
WNBA uvedla, že fanouškům za úmyslně vhození předmětu na hřiště hrozí nejméně roční vězení.