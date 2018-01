Erbanová má před olympiádou formu: po vítězství přidala na pětistovce druhé místo. Sáblíková je zpět

před 7 hodinami

Poprvé od půlky prosince byla v akci i Martina Sáblíková, na 1500 metrů obsadila osmé místo. "Jsem naprosto spokojená," prohlásila.

Erfurt - Rychlobruslařka Karolína Erbanová obsadila na Světovém poháru v Erfurtu druhé místo v závodu na 500 metrů. Den po premiérovém triumfu na této trati v kariéře prohrála o osm setin sekundy s Vanessou Herzogovou z Rakouska. V závodu na 1500 metrů se poprvé od poloviny prosince představila v akci Martina Sáblíková a skončila osmá, což je její sezónní maximum v této disciplíně.

Erbanová startovala stejně jako v pátek v poslední rozjížďce společně s úřadující mistryní Evropy na pětistovce Herzogovou a tentokrát zajela horší čas. Opět se dostala pod hranici 38 sekund, ale Rakušanka se dokázala zlepšit a zvítězila časem 37,88.

"Nechtěla jsem udělat chybu na startu, takže jsem asi odstartovala trochu pomaleji a stovka nebyla ideální. Pak se mi jelo dobře, ale udělala jsem jednu chybu v konci, která mě možná stála první místo. Jsem ale spokojená, byl to dobrý závod," řekla Erbanová.

Potěšilo ji, že se opět dostala pod 38 sekund. "Už těch 38 mám docela dost, tak snad to budu sbírat pod," uvedla pětadvacetiletá česká reprezentantka, která vystoupila v SP na stupně vítězů v individuálním závodu potřinácté v kariéře. Na pětistovce byla popáté druhá.

V aktuálním hodnocení seriálu je Erbanová nadále třetí, i když ji předstihla Herzogová. V Erfurtu totiž chybí nejrychlejší dvě sprinterky sezony Nao Kodairaová z Japonska a I Sang-hwa z Koreje. Zatímco dosud neporažená Kodairaová stále vede, I Sang-hwa klesla na čtvrté místo.

Naprosto spokojená Sáblíková

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková vynechala kvůli problémům se zády a tréninkovému manku mistrovství Evropy na začátku roku a start na patnáctistovce brala jako test pro nedělní závod na 3000 metrů. Zároveň si v Erfurtu chtěla vyjet účast na březnovém světovém šampionátu ve víceboji.

"Jsem naprosto spokojená. Stejný čas jsem jela v Salt Lake City na vysokohorské dráze. Čas 1:57 je můj třetí nejrychlejší v sezoně Evropě, takže jsem opravdu hodně spokojená," řekla Sáblíková, která měla radost i z toho, že ji příliš nelimitovala bolest zad. "Musím říct, že to bylo docela v pohodě. Samozřejmě, že jsem to cítila, ale nic extravagantního oproti tomu, co jsme zažívala v Americe, to nebylo," podotkla třicetiletá rychlobruslařka.

Spokojený byl i trenér Petr Novák, který si jako hranici úspěšnosti stanovil umístění v desítce. "Nevěřil jsem ale tomu, že by byla jen vteřinu od pódia. Martina zajela dobře, i když se jí do toho nechtělo. Bylo vidět, že rozběh je pomalý, ale projev v dalších kolech dává obrovskou šanci v neděli na trojku," uvedl Novák. Je přesvědčený, že jeho svěřenkyně bude při svém druhém startu bojovat o umístění na stupních vítězů.

Druhá Česka na startu Nikola Zdráhalová obsadila 13. místo, z vítězství se radovala Ireen Wüstová z Nizozemska.

Výsledky SP v rychlobruslení v Erfurtu:

Ženy:

500 m: 1. Herzogová (Rak.) 37,88, 2. Erbanová (ČR) 37,96, 3. Fatkulinová (Rus.) 38,28.

Průběžné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Kodairaová (Jap.) 700, 2. Herzogová 555, 3. Erbanová 546.

1500 m: 1. Wüstová 1:55,66, 2. Leenstraová (obě Niz.) 1:55,75, 3. Njatunová (Nor.) 1:56,66, …8. Sáblíková 1:57,89, 13. Zdráhalová (obě ČR) 1:58,76.

Průběžné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Takagiová (Jap.) 400, 2. Leenstraová 270, 3. Šichovová (Rus.) 236, …17. Zdráhalová 93, 22. Sáblíková 66.

Muži:

1000 m: 1. Nuis 1:08,57, 2. Otterspeer (oba Niz.) 1:08,96, 3. Poutala (Fin.) 1:08,99.

Průběžné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Lorentzen (Nor.) 332, 2. Verbij (Niz.) 320, 3. Nuis 280.

5000 m: 1. Pedersen (Nor.) 6:14,66, 2. Tumolero (It.) 6:16,11, 3. Bloemen (Kan.) 6:17,11.

Průběžné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Bloemen 410, 2. Kramer (Niz.) 300, 3. Pedersen 295, …42. Druszkiewicz (ČR) 2.