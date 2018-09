Erbanová dráhařkou? Úspěšná rychlobruslařka uvažuje o nové kariéře v cyklistice

před 1 hodinou

Po nečekaném odchodu z ledových oválů hledá bronzová olympijská medailistka novou výzvu, jedná s brněnskou Duklou.

Praha - Bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu Karolína Erbanová by se po nečekaném konci rychlobruslařské kariéry mohla věnovat dráhové cyklistice. Podle webu irozhlas.cz jedná se zástupci Dukly Brno o možném zapojení do nové sportovní disciplíny.

"Karolína Erbanová si vybrala, že ideální by byla dráhová cyklistika, došla ke specialistům, což je dráha v Brně, jestli by to u nich mohla vyzkoušet," uvedla mluvčí Dukly Ivana Roháčková.

Kontakt s rychlobruslařkou, která se soustředila na sprinty, potvrdil i hlavní trenér dráhových cyklistů Svatopluk Buchta. "Dráhový sprint je pro ni vzdálená hudba jako pro mě rychlobruslení. Naznačili jsme jí, co by ji čekalo, a do 30. září by se měla rozhodnout, kam chce kariéru směřovat dál," uvedl Buchta. Pokud by se Erbanová rozhodla dráhové cyklistice věnovat, začali by spolupracovat od 1. října.

Pětadvacetiletá Erbanová se nečekaně rozhodla ukončit kariéru poslední týden v srpnu a jako hlavní důvod uvedla chování reprezentačního trenéra Petra Nováka. Ten se ale proti její kritice ohradil a uvedl, že jej slova rychlobruslařky, kterou do roku 2014 trénoval, překvapila. Po olympiádě v Soči se Erbanová připravovala v Nizozemsku.