Fenomenální překážkář změnil světový sport bojem proti dopingu

Byl výjimečný. Od roku 1977 deset let nepoznal porážku - zvítězil ve 122 závodech v řadě, což je prakticky nedostižný rekord. Legendární americký překážkář Edwin Moses dnes slaví sedmdesáté narozeniny. Jeho význam však sahá daleko za atletické ovály.
Už ve 21 letech si na olympiádě v Montrealu 1976 doběhl pro zlato ve světovém rekordu. V Los Angeles 1984 triumf zopakoval, přestože kvůli bojkotu nemohl závodit na hrách v Moskvě v roce 1980. V Soulu 1988 přidal bronz a uzavřel svou olympijskou bilanci dvěma zlatými a jedním bronzem.
Po sportovní kariéře ale jeho klíčová role teprve začala. V 80. letech se rozhodl bojovat proti dopingu - využil své znalosti fyziky, chemie a medicíny a inicioval první systém náhodného testování mimo soutěže. Ten se stal základem budoucích antidopingových struktur.
V rámci amerického olympijského výboru vedl výbory pro testování, výzkum a vzdělávání a důsledně prosazoval transparentnost - v době, kdy tyto snahy nebyly mezi sportovci ani funkcionáři příliš vítané. Sám přiznal, že byl zpočátku skeptický: "Bylo to temné období sportu, ale byl jsem jedním z mála, kdo promluvili," řekl britskému listu The Guardian.
V roce 1999 stál u zrodu Světové antidopingové agentury (WADA), kde později vedl Vzdělávací výbor. V USA působil jako předseda národní agentury USADA a bez váhání se postavil i největším skandálům - včetně případu cyklisty Lance Armstronga.
Mosesův vliv daleko přesáhl hranice Spojených států. Byl jednou z hlavních osobností Sportovní akademie Laureus, založené v roce 2000.
Tato organizace podporuje sport jako nástroj pozitivní společenské změny. Pod jeho vedením vznikly stovky projektů v rámci programu "Laureus Sport for Good", které pomáhají komunitám po celém světě.
K tomu přidal i diplomatické schopnosti. Jako člen atletické komise Mezinárodního olympijského výboru i dalších mezinárodních orgánů využíval svůj respekt a postavení k prosazování etiky, transparentnosti a lidských práv ve sportu.
"Současný sport potřebuje skutečnou změnu," řekl novinářům Guardianu. "Doporučení, jasná pravidla a vzdělávání - to je cesta."
Jeho práce stála i za tvrdou reakcí na ruský dopingový skandál a přispěla k uznání, že je nutný mezinárodní dohled, nikoli jen národní kontrola.
Ani Mosesův osobní život nebyl bez těžkých zkoušek. V roce 2017 prodělal těžké traumatické poranění mozku, které ho téměř stálo život. Následovala náročná rehabilitace - znovu se učil chodit.
Přesto pokračoval dál - mentálně i fyzicky silný, odhodlaný a vytrvalý. Dokument *MOSES - 13 kroků* zachycuje tento návrat s respektem k jeho životnímu boji i vítězstvím.
Moses nebyl jen nejrychlejším překážkářem své doby. Stal se architektem etického sportu. Jeho odkaz se neměří jen medailemi, ale také pravidly, vzdělávacími systémy, mezinárodní spoluprací a inspirací, kterou předává dalším generacím.
Muž, který porazil svět v běhu, se dokázal postavit i nejtemnějším stránkám sportu. A vyhrál.