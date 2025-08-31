Ostatní sporty

Fenomenální překážkář změnil světový sport bojem proti dopingu

Dvojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman na 400 m překážek Edwin Moses proměnil po skončení své atletické kariéry úspěch na dráze v zásadní boj proti dopingu.
Edwin Moses kraloval překážkám, deset let neprohrál jediný závod.
Edwin Moses kraloval překážkám, deset let neprohrál jediný závod.

Byl výjimečný. Od roku 1977 deset let nepoznal porážku - zvítězil ve 122 závodech v řadě, což je prakticky nedostižný rekord. Legendární americký překážkář Edwin Moses dnes slaví sedmdesáté narozeniny. Jeho význam však sahá daleko za atletické ovály.

Už ve 21 letech si na olympiádě v Montrealu 1976 doběhl pro zlato ve světovém rekordu. V Los Angeles 1984 triumf zopakoval, přestože kvůli bojkotu nemohl závodit na hrách v Moskvě v roce 1980. V Soulu 1988 přidal bronz a uzavřel svou olympijskou bilanci dvěma zlatými a jedním bronzem.

Po sportovní kariéře ale jeho klíčová role teprve začala. V 80. letech se rozhodl bojovat proti dopingu - využil své znalosti fyziky, chemie a medicíny a inicioval první systém náhodného testování mimo soutěže. Ten se stal základem budoucích antidopingových struktur.

V rámci amerického olympijského výboru vedl výbory pro testování, výzkum a vzdělávání a důsledně prosazoval transparentnost - v době, kdy tyto snahy nebyly mezi sportovci ani funkcionáři příliš vítané. Sám přiznal, že byl zpočátku skeptický: "Bylo to temné období sportu, ale byl jsem jedním z mála, kdo promluvili," řekl britskému listu The Guardian.

V roce 1999 stál u zrodu Světové antidopingové agentury (WADA), kde později vedl Vzdělávací výbor. V USA působil jako předseda národní agentury USADA a bez váhání se postavil i největším skandálům - včetně případu cyklisty Lance Armstronga.

Mosesův vliv daleko přesáhl hranice Spojených států. Byl jednou z hlavních osobností Sportovní akademie Laureus, založené v roce 2000.

Tato organizace podporuje sport jako nástroj pozitivní společenské změny. Pod jeho vedením vznikly stovky projektů v rámci programu "Laureus Sport for Good", které pomáhají komunitám po celém světě.

K tomu přidal i diplomatické schopnosti. Jako člen atletické komise Mezinárodního olympijského výboru i dalších mezinárodních orgánů využíval svůj respekt a postavení k prosazování etiky, transparentnosti a lidských práv ve sportu.

"Současný sport potřebuje skutečnou změnu," řekl novinářům Guardianu. "Doporučení, jasná pravidla a vzdělávání - to je cesta."

Jeho práce stála i za tvrdou reakcí na ruský dopingový skandál a přispěla k uznání, že je nutný mezinárodní dohled, nikoli jen národní kontrola.

Ani Mosesův osobní život nebyl bez těžkých zkoušek. V roce 2017 prodělal těžké traumatické poranění mozku, které ho téměř stálo život. Následovala náročná rehabilitace - znovu se učil chodit.

Přesto pokračoval dál - mentálně i fyzicky silný, odhodlaný a vytrvalý. Dokument *MOSES - 13 kroků* zachycuje tento návrat s respektem k jeho životnímu boji i vítězstvím.

Moses nebyl jen nejrychlejším překážkářem své doby. Stal se architektem etického sportu. Jeho odkaz se neměří jen medailemi, ale také pravidly, vzdělávacími systémy, mezinárodní spoluprací a inspirací, kterou předává dalším generacím.

Muž, který porazil svět v běhu, se dokázal postavit i nejtemnějším stránkám sportu. A vyhrál.

