Dvořák zná dalšího soupeře v UFC, utká se s Brazilcem Paivou

Třetím soupeřem českého MMA bojovníka Davida Dvořáka v elitní světové organizaci UFC bude 22. května v Las Vegas Raulian Paiva z Brazílie. Osmadvacetiletý Dvořák bude v souboji s o tři roky mladším soupeřem hájit sérii patnácti vítězství, naposledy prohrál v květnu 2012.

"Papírově je to hodně vyrovnaný soupeř. Podle mě to může být první soupeř, kterého ufinišuju (v UFC). Myslím si, že na to mám, vidím se jako lepší bojovník. Zápasy jsou vždycky jiný, cokoliv se může stát, ale věřím, že budu ještě více dominantní než v minulém zápase," uvedl Dvořák pro sport.cz.

Zápasník z hradecké All Sports Academy se v UFC v muší váhové kategorii doposud představil dvakrát. Loni porazil na body Brazilce Bruna Silvu a Jordana Espinosu z USA. V žebříčku organizace je desátý, o jedno místo před svým nadcházejícím soupeřem.