Dvojnásobná světová šampionka v Praze. Češky ji hltaly, naděje získala cenný suvenýr

Dvojnásobná lakrosová mistryně světa Ally Mastroianniová se během květnové návštěvy v české metropoli rozhodně nenudila. Ani oběd si bez fotky či podpisu nemohla v klidu dojíst. Sympatická Američanka zanechala v Praze silný dojem a motivaci pro mnohé hráčky včetně členek českého národního týmu.

Mezi americké, ale i celosvětové ženské sportovní ikony patří třeba gymnastka Simone Bilesová, lyžařka Lindsey Vonnová, tenistka Serena Williamsová nebo fotbalistka Alex Morganová. Mimochodem, všechno olympijské vítězky. V každém případě by byl kolem těchto jmen humbuk, kdyby zavítaly do Prahy.

V lakrosu je podobnou hvězdou Mastroianniová, dvojnásobná mistryně světa, která zlatou olympijskou medaili dost možná přidá už za tři roky v Los Angeles.

"To, že je lakros na olympiádě, je splněný sen," svěřila se Mastroianniová v Praze.

"Je to nejvyšší úroveň sportu a mít možnost ukázat světu, o čem lakros je, je opravdu výjimečné. A že to bude v USA, je taky skvělé. Chtěla bych tam být, tak doufám, že se mi to splní," doplnila.

Její krátkou zastávku v Česku sice nesledovaly davy fanoušků, ale dorazily ve velkém tuzemské hráčky včetně reprezentantek. Proti Mastroianniové si ostatně mohou Češky zahrát už poměrně brzy, a to na srpnových Světových hrách v Číně. Skupiny budou zveřejněny v nejbližších dnech. Možná se potkají i za rok na mistrovství světa v Japonsku a třeba i na zmíněné olympiádě.

Zatím byla Mastroianniová při svém evropském turné pro české amatérky něco jako zjevení.

"Byl to pro mě skvělý zážitek. Moc si vážím příležitosti zatrénovat si s mistryní světa. Hodně jsme si z toho všichni odnesly. I když to byly spíš takové maličkosti, ty jsou pro hru nejdůležitější, jak ona sama říkala," rozplývala se Veronika Drbohlavová.

Přestože měla Američanka na návštěvu Prahy jen zhruba dvacet hodin, věnovala se místním lakrosovým nadšencům, co to jen šlo.

V sobotu večer se po přesunu z Polska vydala do centra města. Ještě okolo půlnoci obdivovala orloj, v neděli v osm ráno už ale opět vyrazila do práce.

Čekaly ji dvě dopolední specializované tréninkové jednotky. První pro reprezentantky včetně juniorek, následně pro menší holky různých věkových kategorií, které sní o velké kariéře.

"Bylo to skvělé. Opravdu jsem si to užila. Hráčky byly velmi vnímavé a je to pro mě obrovská čest tady být. Jsem nesmírně vděčná, že mohu trénovat úžasné hráčky po celém světě. Doufám, že se toho hodně naučily, užily si to a odnesou si vše, aby mohly dál hrát lakros a milovat ho," usmívala se šestadvacetiletá světová šampionka z fieldlakrosu z roku 2022 z USA.

Tam ji viděla na vlastní oči i česká reprezentantka Markéta Malinovská a na její góly a kličky si dobře vzpomíná. Nyní se s ní mohla potkat velmi zblízka.

"Byla hrozně milá. Snažila se nám vše vysvětlit tak, abychom to pochopily. Když jsme něco nevěděly, tak jsme za ní mohly přijít a zeptat se," pochvalovala si Malinovská a Drbohlavová s úsměvem doplnila: "Je to úplně normální člověk jako my, jen toho o trochu víc umí. Myslím, že lakrosově je úžasná."

Obě hráčky se shodly, že rady od světové šampionky a setkání s ní jsou motivací do další práce.

Později Mastroianniová při projíždění videí zmínila mladou českou obránkyni Lindu Semerákovou, která ji zaujala. "To mě moc těší. Několikrát mi říkala, že jsem podobná její spoluhráčce z americké reprezentace Ally Kennedyová, možná proto si mě zapamatovala," tipovala Semeráková.

Zajímavý suvenýr si odnesla také členka juniorského národního týmu Lenka Jantschkeová, která vyhrála soutěž v různých tricích. Mastroianniová totiž patnáctileté dívce dala lakrosku, se kterou sama hraje. Tohle profesionální náčiní vyjde v přepočtu na více než šest tisíc korun.

"Nevěděla jsem, že vítězka něco dostane. Mám lakrosové triky ráda, takže když jsem slyšela, že se jdou dělat, začala jsem si je zkoušet. Až pak mi holky řekly, že jsem vyhrála lakrosku. Dostat jí od Ally byl skvělý moment. Byla jsem moc šťastná," líčila Jantschkeová. Ta zatím neví, jestli si lakrosu vystaví, nebo s ní bude hrát. Triky už si s ní ale doma vyzkoušela.

Mastroianniová se pak ze Smíchova, kde probíhaly specializované tréninky, přesunula do Radotína. Tam se hrál mezinárodní ženský turnaj v boxlakrosu. Právě v této disciplíně získala loni Američanka druhé světové zlato do sbírky při historicky prvním MS žen.

Příští rok bude v Praze premiérový evropský šampionát v boxlakrosu žen, a tak si zahraniční star nenechala ujít zápas vůbec prvního českého ženského týmu v tomto odvětví, kterému přímo na hřišti popřála hodně štěstí.

Na tribuně se chtěla aspoň naobědvat, ale její přítomnost znamenala zájem mnoha dalších hráček a fanoušků z celého světa, a tak se neúnavně fotila a podepisovala.

"Lakros je skvělý a dal nám toho tolik, že si myslím, že máme povinnost mu to vrátit. Myslím, že v tomhle sportu nacházíme tolik lásky - a každý na světě si zaslouží ten pocit zažít," vysvětlovala Mastroianni. A než odletěla do Dánska za dalšími hráčkami, dodala, že by ráda do Prahy přijela na delší dobu.