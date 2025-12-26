Přeskočit na obsah
Důvod Vémolova zadržení? Dvacet kilo kokainu. Zápasník se poprvé ozval z vězení

Sport

Více než dva roky pracovali policisté ze speciálního útvaru na případu, do kterého má být zapojený Karlos Vémola. Známý bojovník MMA je podle serveru Idnes.cz podezřelý z toho, že se podílel na přepravě dvaceti kilogramů kokainu z Velké Británie do Česka. Vémola je momentálně ve vazbě, v pátek se pak prostřednictvím sociálních sítí k případu poprvé vyjádřil.

Karlos Vémola
Karlos VémolaFoto: Profimedia
Vémola byl zadržen v úterý dopoledne, když mířil ze své vily v Měchenicích na operaci zubů kvůli zánětu v čelisti. K lékaři na urgentní zákrok však nedojel - ve Zbraslavi zadrželi známého bojovníka policisté z Útvaru rychlého nasazení.

Evidentně zaskočeného Vémolu policisté vzápětí odvezli zpět do „Vémolandu“ k domovní prohlídce. O den později na něj Obvodní soud pro Prahu 7 uvalil na zápasníka vazbu. Do ní poslal i další dva obviněné.

Podle zjištění Idnes.cz policisté z Národní protidrogové centrály intenzivně pracovali více než dva roky. „Měli pomoci přepravě dvaceti kilogramů kokainu do České republiky z Velké Británie. Za tento čin byl už v minulosti jeden člověk odsouzen, vyšetřování ale pokračovalo dál,“ řekl deníku zdroj.

Zjištění odpovídají předchozím slovům Vémolova advokáta Vlastimila Rampuly. "Klient je obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety, navíc v cizině, a za toto jednání je již příslušný pachatel odsouzen," sdělil ve středu Rampula. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Vémola si vyslechl obvinění ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu, což je kvalifikace odpovídající nejpřísnějšímu odstavci, podle kterého mu hrozí 10 až 18 let vězení.

V pátek se pak k celé kauze sám vyjádřil prostřednictvím instagramu. „Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola.

Podle svých slov věří, že se situace brzy vysvětlí a co nejdříve se vrátí domů ke svým dětem a manželce Lele. „Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte!“ uvedl.

