Dušková s Bidařem skončili na MS čtrnáctí. Olympiádu nadále jistou nemají

AKTUALIZOVÁNO před 36 minutami

V závodě dvojic na mistrovství světa krasobruslařů ve finských Helsinkách obsadil český pár Anna Dušková - Martin Bidař čtrnáctý. Na ZOH do Pchjongčchangu se tak zatím nekvalifikovaly.

Helsinky - Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař skončila po dobré volné jízdě při debutu na mistrovství světa čtrnáctá. Postup na zimní olympijské hry jí ale zatím unikl.

Světový titul po dvou stříbrech z předchozích dvou let získali čínští krasobruslaři Suej Wen-ťing, Chan Cchung. Stříbrní byli němečtí reprezentanti Aliona Savchenková, Bruno Massot, třetí skončili úřadující mistři Evropy Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov z Ruska.

Na mistrovství světa se v kategorii sportovních dvojic rozdělovalo 16 míst pro ZOH v Pchjongčchangu. Všechna získali zástupci krasobruslařských velmocí, které mohou mít až tři startující páry. Dušková s Bidařem budou muset o účast na ZOH usilovat v září v dodatečné kvalifikaci, kde budou k dispozici čtyři místa pro dosud nekvalifikované státy.

Loňští juniorští mistři světa Dušková a Bidař i čtvrtou jízdu na seniorských šampionátech předvedli spolehlivě. Jen se jim stejně jako v krátkém programu příliš nevydařila sólová pirueta a Dušková zaváhala při trojitém salchowu, takže nemohla zařadit plánovanou kombinaci.

Všechny ostatní prvky včetně odhazovaných skoků a zvedaných figur zvládli s velkým přehledem, i když Bidařovi docházely síly. Po skončení jízdy se opřel o kolena a zhluboka vydechoval. "Je to super. Já si to ještě ani neuvědomuju a asi ani Anička ještě ne. Jsme spokojení, mohlo to být asi tisíckrát horší. Samozřejmě tam bylo pár chyb, ale to je vždycky," řekl České televizi.

Zůstávají favority na postup

V té době ještě nevěděl, že na postup na olympiádu nakonec ani výborný výkon v Helsinkách nestačil. Talentovaná sportovní dvojice ale nemohla udělat víc. V dodatečné kvalifikaci bude vzhledem k letošním výkonům patřit k favoritům na postup.

Číňané na světovém šampionátu dali zlatou tečku svému strastiplnému příběhu. Partnerka se loni po operaci chodidel prakticky znovu učila chodit. První polovinu sezony museli kvůli její rekonvalescenci vynechat, ale pak vyhráli mistrovství čtyř kontinentů.

Na MS po krátkém programu vyhráli také volnou jízdu, ve které předvedli i čtverný twist. Na jejich triumfu nic nezměnil ani partnerčin pád při sólovém trojitém salchowu.

Na druhou příčku se po loňském bronzu posunuli Savchenková s Massotem, kteří zaujali mimo jiné solidním odhozeným trojitým axelem. Na Číňany v součtu ztratili dva body. Vrátili ale porážku z Ostravy Tarasovové a Morozovovi, které za sebou nechali o 11 bodů. Rusové navzdory chybě při zvedané figuře udrželi třetí místo po krátkém programu a získali první medaili na MS.

Mistři světa z posledních dvou let Meagan Duhamelová a Eric Radford z Kanady stejně jako v krátkém programu i ve volné jízdě chybovali a zůstali sedmí.

Mistrovství světa v krasobruslení v Helsinkách:

Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Suej Wen-ťing, Chan Cchung (Čína) 232,06, 2. Savchenková, Massot (Něm.) 230,30, 3. Tarasovová, Morozov (Rus.) 219,03, 4. Jü Siao-jü, Čang Chao (Čína) 211,51, 5. Stolbovová, Klimov (Rus.) 206,72, 6. Ilyushechkinová, Moscovitch (Kan.) 206,19, …14. Dušková, Bidař (ČR) 179,70.

autor: ČTK | před 58 minutami

Související články