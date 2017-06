Durant zářil, LeBron sbíral ztráty. Warriors v prvním finále NBA vyprášili Cleveland

před 1 hodinou

Rozdílem dvaadvaceti bodů ovládli hráči Golden State první finále zámořské NBA. Nejvíce zářil hvězdný Kevin Durant.

Oakland - Basketbalisté Golden State v prvním utkání finále play off NBA porazili Cleveland jednoznačně 113:91. Nejlepším střelcem zápasu byl s 38 body domácí Kevin Durant.

Oba týmy se utkaly ve finále i v předchozích dvou letech - předloni slavili titul Golden State Warriors, loni zvítězil Cleveland. Cavaliers si ve čtvrtečním zápase dokázali držet mírné vedení pouze na začátku první čtvrtiny, kterou nakonec prohráli 30:35.

LeBron James během prvního poločasu nasbíral sedm ztrát, ale i tak hosté v polovině utkání ztráceli na soupeře pouze osm bodů.

Třetí čtvrtinu však domácí ovládli 33:20, čímž rozhodli o své třinácté výhře v letošním play off, v němž ještě neprohráli. Takovou sérii v play off NBA dosud žádný celek neměl.

"Jsou nejlepší tým, co jsem kdy viděl. Mají bilanci 13:0. Každý rok překonávají nějaké rekordy," ocenil soupeře trenér Clevelandu Tyronn Lue.

Warriors k vítězství stačili dva dvouciferní střelci - Durant k 38 bodům připojil osm asistencí a osm doskoků, Stephen Curry zaznamenal 28 bodů, 10 asistencí a šest doskoků. Draymond Green přidal devět bodů a 11 doskoků. Pouze šest bodů zaznamenal Klay Thompson, který proměnil tři ze 16 střel z pole, ale výborně bránil.

"Jsme schopní hrát mnohem lépe, ale ve finále se počítají výhry, takže to bereme," uvedl Durant, který přišel do Golden State před sezonou z Oklahomy. Nejužitečnější hráč ligy v ročníku 2013/14 hraje teprve druhé finále play off NBA v kariéře, před pěti lety s Oklahomou podlehl Miami vedenému LeBronem Jamesem.

V prvním letošním finálovém zápasem měl v souboji obou hvězd navrch Durant, kterého James označil za hlavní rozdíl oproti loňské sérii s Warriors. "Musíme najít způsob, jak se s ním vypořádat, což bude náročný úkol," uvedl James, který zaznamenal 28 bodů, 15 doskoků a osm asistencí. "Dobře jsme bránili trojkovou čáru, ale i tak oni hráli ďábelsky," dodal.

Trojnásobný šampion NBA nastoupil už do osmé finálové série v kariéře. Potvrdilo se, že v úvodních zápasech finále se mu nedaří, protože v nich zvítězil pouze jednou z osmi pokusů. Kyrie Irving dal 24 bodů, ale přidal jen dvě asistence. Kevin Love nasbíral 15 bodů a 21 doskoků.

Hosté předvedli 20 ztrát, zatímco Warriors si připsali pouze čtyři, čímž vyrovnali finálový rekord NBA. Čtyři ztráty měly i San Antonio v roce 2013 a Detroit v roce 2005.

Druhý finálový zápas se hraje opět v Oaklandu v noci na pondělí.

Finále play off NBA - 1. zápas:

Golden State - Cleveland 113:91 (35:30, 60:52, 93:72)

Nejvíce bodů: Durant 38, Curry 28, Green 9 - James 28, Irving 24, Love 15. Fauly: 24:23. Trestné hody: 16/11 - 25/20. Trojky: 12:11. Doskoky: 50:59. Diváci: 19.596.