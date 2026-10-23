„Nejlepší, co jsem viděl.“ Československý zlatý chlapec statečně přijímal rány

Nárokují si ho hned tři země. Narodil se v Maďarsku, měl slovenské rodiče, ale většinu života prožil a nakonec i dožil v Praze. Július Torma získal zlatou olympijskou medaili jako Čechoslovák. Příběh legendárního boxera je inspirující i přesně 35 let po jeho smrti.
Bylo jich pět a mířili k bráně sběrného tábora. Byl podzim roku 1944 a agresivita hitlerovského Německa vůči židům úměrně stoupala s tím, jak muži s hákovým křížem vojensky prohrávali na všech frontách.
Za plotem tábora byl uvězněný trenér Zsigmond Adler, který vyfasoval pěticípou hvězdu na kabát a čekal na transport do koncentráku. Muž, který vychoval a vytrénoval budoucího šampiona boxu Tormu.
„Věděli jsme, kde je, tak jsme si pro něho šli,“ citoval později slova Tormy slovenský deník Pravda.
Plán byl jasný. Pětice zinscenovala před branou krvavou bitku tak, aby vylákala stráže ven. Torma pak pronikl do tábora, našel svého trenéra a pomohl mu utéct.
Pak ho dlouhé měsíce ukrýval před nacisty až do konce války. To bylo mladému boxerovi teprve 22 let.
Od Adlera si v knize Zlaté rukavice zasloužil velkou pochvalu za svůj lidský i sportovní charakter. „Byl to největší talent, jaký mi kdy prošel pod rukama. Skvělá technika, tvrdý úder a statečné přijímání ran soupeře,“ líčil maďarský trenér.
Po válce utekl Torma z Budapešti do Bratislavy, aniž by uměl nějak zvlášť slovensky. Mluvily za něj jeho ruce. Pár měsíců po přesunu do československých barev vybojoval bronz na mistrovství Evropy.
Dva roky nato přišla vrcholná část jeho kariéry a zlatá cesta na olympijských hrách v Londýně.
V ringu, který visel na ocelové konstrukci nad plaveckým bazénem, porazil v lehké střední váze nejprve Maďara Gusztava Beneho, poté Kanaďana Clifforda Blackburna, následně Španěla Aurelia Diaze Cadaveda a finálovou místenku si zařídil výhrou nad Alessandrem d'Ottaviem z Itálie.
Nejvyrovnanější souboj ho čekal ve finále proti Hanku Harringovi z USA. Nikdo tou dobou netušil, že má Torma zlomenou kůstku v ruce z předchozího duelu.
Díky obstřiku nikdo nepoznal, že československého bijce něco limituje. Skvělou technikou udělal z Američana bezmocného statistu a na body vyhrál.
Šéf boxerské federace lord Rudyard Holt Russell byl po finále výkonem Tormy tak unešený, že zápas označil za nejlepší, jaký kdy v životě viděl.
Zlatý boxer se pak účastnil ještě her v Helsinkách a Melbourne, ale na pódium to už znovu nedotáhl.
Po aktivní kariéře se usadil s rodinou v Praze, kde dostal práci boxerského trenéra. Nejen kvůli jeho příběhu se mu přezdívalo „rytíř kožených rukavic“.
Sám totiž tvrdil, že box není o surovosti, ale o vytrvalosti, chytrosti a správné technice úderů.
„Boxer má hlavu na to, aby myslel. Ne aby si do ní nechal tlouct. Nikdy jsem ten sport nedělal kvůli surovosti. O to by v něm jít nemělo,“ citoval slova československého šampiona Český rozhlas.
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