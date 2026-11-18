Nepříjemný karambol postihl žokeje Raye Dawsona při závodech v Abú Dhabí.
Třiatřicetiletý irský jezdec, který už v této zimní sezoně dosáhl v Abú Dhabí na čtyři vítězství, usiloval o další triumf.
Těsně před cílem však jeho kůň Royal Officer v boji o co nejlepší pozici klopýtl, což Dawsona vyhodilo ze sedla.
Žokej dopadl přímo na zábradlí, které bylo naštěstí z plastových materiálů, takže zmírnilo jeho pád i následky.
„Bohužel mám zlomených pár kostí v obličeji,“ napsal Dawson na sociální síť X pár hodin po drsném karambolu. I on však dobře věděl, že mohl utrpět mnohem vážnější zranění.
„Zábradlí určitě pomohlo zmírnit náraz a plastový materiál je pro bezpečnost koní i žokejů nesmírně důležitý,“ ocenil irský závodník.
Dawson se v minulosti potýkal s depresemi a závislostí na drogách a alkoholu. „Prošel jsem si cestu do pekla a zpět,“ přiznal v roce 2021. „Neměl jsem pro co žít, nikomu bych to nepřál,“ doplnil muž, který prošel i odvykacím programem bývalého slavného fotbalisty a kapitána Arsenalu Tonyho Adamse.
Smysl života tehdy našel v přítelkyni Abbie, s níž má dceru Lilu. Jenže po rozpadu vztahu zabředl opět do problémů. V roce 2023 dostal půlroční zákaz startů poté, co přiznal, že večer před závody v Bathu vypil v hospodě čtyři až šest ginů s limonádou a dal si „osm nebo devět lajn kokainu“, který mu nabídl neznámý muž, s nímž se dal do rozhovoru.
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