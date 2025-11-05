Drsné následky. Po Dettwilerovi postihla srdeční zástava i druhého účastníka nehody

Rueda tento týden podstoupil v Barceloně operaci pravé ruky, při níž mu lékaři zpevnili destičkami palec, záprstní a vřetenní kost, které si zlomil. Další vyšetření odhalilo ještě menší zlomeninu lopatky, s kterou dvacetiletý jezdec na operaci nemusí.
Rueda v Sepangu v zaváděcím kole ve velké rychlosti narazil do Dettwilera, který utrpěl zranění sleziny a plic a podstoupil několik operací. Švýcara opakovaně postihla srdeční zástava a záchranáři ho museli oživovat. Přímo na trati ošetřovali také Ruedu.