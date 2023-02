Drsná scéna na MS v cyklokrosu. Kanaďan si po pádu nahodil vykloubený prst a jel dál

Cyklokrosaři jsou skuteční tvrďáci. Fanoušky o tom přesvědčil kanadský závodník Michael van den Ham, který v nedělním závodě na mistrovství světa v Hoogerheide spadl do bláta, vykloubil si při tom prst, ale okamžitě si ho nahodil zpátky a pokračoval v jízdě.

Nothing to see here… just cyclo-cross rider Michael van den Ham fixing his dislocated finger mid-race 🫣 pic.twitter.com/ObADYvVycy

Kanadský cyklokrosař chtěl za každou cenu dojet do cíle a to i přesto, že ho hned v prvním kole potkal pád do bláta, po kterém mu na levé ruce zůstal vykloubený prst v hodně nepřirozeném úhlu.

Okamžitě ale levý prsteníček nahodil zpátky, sedl na kolo, pokračoval a dojel na 33. místě.

Po závodě přiznal, že sám neví, co mu v tu chvíli proběhlo hlavou, ale byl rád, že to zafungovalo. "Vlastně to byl docela povedený závod, až na tenhle pád. Už navždycky to bude závod, kdy jsem si vykloubil prst a vrátil ho zpátky," napsal na svém instagramu.

Video jeho pohotové reakce obletělo svět sociálních sítí a třicetiletý rodák z Halifaxu tento boom ještě přiživoval dalšími fotkami. Do stories publikoval například obrázek, jak si v cíli vyrobil primitivní dlahu z propisky a lepící pásky.

Snímky jeho zranění jsou přitom jen pro silné povahy.

Mistrem světa v cyklokrosu se v neděli stal popáté v kariéře Nizozemec Mathieu van der Poel. V dramatickém závodě na domácí trati v Hoogerheide porazil velkého rivala a trojnásobného světového šampiona Wouta van Aerta z Belgie. Bronz z loňska dokázal obhájit další Belgičan Eli Iserbyt. Michael Boroš obsadil 21. místo.

V závodě žen do 23 let získala bronz Kristýna Zemanová a ukončila pětileté čekání Čechů na medaili. Zvítězila domácí favoritka Shirin van Anrooijová. V závodě juniorů byl Václav Ježek desátý, vyhrál Francouz Léo Bisiaux.