Legendárního trenéra kopl ve stáji kůň. Muž teď bojuje o život

Britský dostihový trenér Bill Turner bojuje o život poté, co ho ve vlastní stáji v hrabství Dorset porazil kůň. Incident se stal den po jeho 78. narozeninách a skončil těžkým poraněním hlavy. Lékaři v nemocnici zjistili frakturu lebky a zkušený trenér je nyní na jednotce intenzivní péče napojený na přístroje.
Dostihový expert Matt Chapman pro list Express uvedl, že je v kontaktu s Turnerovou rodinou. Manžeůl a Tracy a dcera Kathy teď ze všech sil pomáhají s chodem stáje na hranici hrabství Dorset a Somerset.
"Bill spadl na hlavu a zlomil si lebku. Je v nemocnici na ventilátoru a rodina bude muset během příštích 24 až 48 hodin učinit těžké rozhodnutí, zda v umělé ventilaci pokračovat. Vyzývám celý dostihový svět, aby se za Billa pomodlil," řekl Chapman pro Sky Sports Racing.
Turner patří k respektovaným postavám britských dostihů. Je držitelem licence Britské dostihové autority a stará se o 12 koní.
Zapsal se mimo jiné šesti vítězstvími v Brocklesby Stakes na závodišti Doncaster, úvodním rovinovém dostihu sezony dvouletých. Jeho série začala v roce 1996 triumfem koně Indian Spark s žokejem Timem Sprakem a vyvrcholila v roce 2013 rekordním vítězstvím Mick’s Yer Man o pět délek. Tehdy byl v sedle Turnerův vnuk Ryan While.
Toto období patřilo k nejúspěšnějším v historii stáje - 29 vítězství a téměř 100 tisíc liber na výhrách. Následně Turner prodal úspěšného koně Mick’s Yer Man do Hongkongu, kde kůň běhal pod jménem Always Win. Úspěchy sbíral jak na rovině, tak v překážkových dostizích.
Další kůň z Turnerovy stáje, Red Snapper, má startovat ve čtvrtek odpoledne v dostihu v Chepstowu. Otázkou ale je, zda se závod v aktuální situaci uskuteční.