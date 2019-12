Někdo za to musí pykat, dopingové stigma jen tak nesmyjeme, spílá Rusům Kafelnikov

Býval obrovskou ruskou tenisovou hvězdou, světovou jedničkou. Teď se Jevgenij Kafelnikov nestačí divit, co se v jeho zemi se sportem děje. Ostře odsoudil systematický doping, kvůli kterému má nyní Rusko mizernou pověst a řeší trest od Světové antidopingové agentury WADA.

Za zmanipulování dat z moskevské laboratoře mají Rusové po doporučení WADA přijít o dvě následující olympiády, letní i zimní. Trest ještě není definitivní ruská strana se chce odvolat ke sportovní arbitráži do Lausanne, ale dvojnásobný grandslamový vítěz má jasno.

"Nemám pochyb o tom, že v Rusku fungoval systematický doping. Někdo za to musí pykat. Ten, kdo je za to zodpovědný, by měl předstoupit a přiznat: Ano, udělal jsem chybu, omlouvám se," cituje Kafelnikova web tennisworld.org.

Jenže Rusové vinu popírají a kauza trvající už téměř pět let stále pokračuje. "Doping je stigma, kterého se teď v Rusku jen tak nezbavíme. Nedokážu si představit, jak dlouho to bude trvat, než se z nás tohle smyje," krčí rameny bývalý tenista.

Pokud sportovní arbitráž trest zmírní, může se stát, že ruští sportovci na hrách vystoupí pod neutrální vlajkou. Pokud tedy takové omezení přijmou.

"Kdybych stál před takovým dilematem, raději bych pod neutrální vlajkou startoval, vždyť olympijské hry jsou pro každého sportovce vrcholem v kariéře," prohlásil Kafelnikov.

Dodal ale, že chápe sportovce, kteří se bouří a stěžují si na rozhodnutí WADA, které kvůli dopingu odsoudilo všechny Rusy kolektivně.

"Umím se vcítit do kůže těch, kteří jsou čestní a s dopingem nemají nic společného. Zvlášť u těch, kteří mají šanci se dostat na stupně vítězů, poslechnout si hymnu, získat medaili," uvedl Kafelnikov.