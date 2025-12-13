Domácí kouzlo funguje. Florbalistky jsou poprvé ve finále MS, v něm vyzvou Švýcarky

České florbalistky porazily v semifinále mistrovství světa v Ostravě Finsko 1:0 a poprvé postoupily do finále. V čase 58:41 rozhodla kapitánka Michaela Kubečková.
Druhé čisté konto na turnaji udržela brankářka Nikola Příleská. Svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky mají z 15. šampionátu jistou třetí medaili po bronzech v letech 2011 v St. Gallenu a 2023 v Singapuru.
Češky, které na MS porazily Finsko až na čtrnáctý pokus, se v neděli utkají ve finále od 16:00 se Švýcarskem, jež zdolalo vítězky posledních devíti šampionátů Švédky 6:3.
Duel v Ostravar Aréně vidělo 5 934 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v historii MS po finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere (6 517). Na turnaj dosud zavítalo 47 942 diváků, což už překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků na MS v Neuchatelu v roce 2019.
"Zápas probíhal přesně tak, jak jsme očekávaly. Byl velmi dlouho vyrovnaný. Obě brankářky předvedly fantastický výkon a dlouho držely své týmy ve hře. Nakonec jsme tahaly za delší konec provazu a ukázalo se, že jsme na tom fyzicky lépe. Jsem moc ráda, že jsme to dotáhly do vítězného konce," řekla novinářům Kubečková .
Čestné buly vhodila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Příleská v úvodu vyrazila střelu Oony Kauppiové, na druhé straně v 7. minutě minula branku Šárka Staňková, která se dostala před Miiu Maaranenovou.
Finská brankářka si poradila i se střelou Kubečkové. Ve 14. minutě pomohla Seveřankám pravá tyč po střele Venduly Beránkové. Před první pauzou se ještě natlačila před Maaranenovou Karolína Klubalová.
V úvodu druhé části Příleská vystihla blafák Suvi Hämäläinenové. Ve 30. minutě po přihrávce Michaely Mechlové trefila Barbora Husková před odkrytou brankou levou tyč.
V čase 37:27 zahrála před šancí Huskové rukou Daniela Westerlundová a švédští sudí Jörgen Andersson a Kevin Cardell nařídili trestné střílení. Kubečková ale na Maaranenovou nevyzrála.
Na začátku úvodu třetí třetiny po přihrávce Anny Brucháčkové přestřelila Klubalová. Ve 49. minutě neuspěla s bekhendovým zakončením Veera Kauppiová. V závěru základní hrací doby si Maaranenová poradila se střelou Denisy Ratajové a neprůstřelnost držela i Příleská.
V 59. minutě se po akci Staňkové trefila z levé strany k protější tyči Kubečková, která ale duel kvůli zranění nohy nedohrála. Češky odolaly při power play soupeře a mohly slavit historický úspěch.
Kouč Procházka doufá, že se Kubečková do finále dá dohromady.
"Trochu teď trnu. Nevím upřímně, co se tam stalo, jestli to byla křeč, nebo nějaký svalový problém. Prostě doufám, že náš úžasný realizační tým ji dá dohromady a že bude na finále připravená. Je to tmel té lajny, která je aktuálně nejlepší na světě, a byla by to tragédie, kdyby nemohla hrát," uvedl Procházka.
"Věřím, že to bude fantastické. Už dnes byla aréna krásně zaplněná. Věřím, že to zítra s holkama společně dotáhneme do vítězného konce," dodala Kubečková.
Mistrovství světa florbalistek v Ostravě:
Semifinále:
Česko - Finsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka a nahrávka: 59. Kubečková (Staňková). Rozhodčí: Andersson, Cardell (oba Švéd.). Bez vyloučení. Diváci: 5934.
Sestava Česka: Příleská - Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková - A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová - Bačová, Keprtová, Řepková - Husková, Štekerová, Fuchsová. Trenér: Procházka.
Švédsko - Švýcarsko 3:6 (1:4, 0:1, 2:1)
Branky: 18. a 59. Rasmussenová, 56. Nordstrandová - 4. a 16. Fitziová, 19. a 25. Reusserová, 13. Gredigová, 49. Wyssová. Rozhodčí: Nerg, Saarinen (oba Fin.). Vyloučení: 0:1. Bez využití: Diváci: 3889.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.